Vég Zsombor judós (és reménybeli stand upos): Komfortosan éreztem a földön magamat, ha tudtam volna, hogy vezet, azért rögtön felállok

Már az egyéni versenye után is tökéletes interjúalannyak bizonyult a judós Vég Zsombor („kicsit fejben megfogytam"), és az olaszok ellen elveszített csapatverseny után is hozta a saját maga által magasra tett szintet.

Az m4-en megkérdezték tőle, hogy mennyire fájt a sérült válla. "Hát rákészült az olasz, elkezdte nagyon rángatni a rosszabbik vállamat. Folyton ütötte, szétszedte a védőmet is. Ki is kellett mennek egyszer megigazíttatni, mert egyszerűen nem bírtam összerakni, de utána is folytatta."

Itt szerencsére még nem volt vége, mert rátért arra, hogy miért kapott ki. Például azért, mert az ellenfele menet közben kapott egy vazarit, amivel vezetett, de azt Vég nem vette észre.

„Igazából nem értettem a vazarit. Szerintetek megvolt?" - kérdezte a csapattársaitól, de folytatta.

„Nem is figyeltem, annyira benne voltam a meccsbe, nem is vettem észre …

Hát ez egy irtó nagy baklövés egyébként, nem vettem észre, hogy vezet. 39-cel a vége előtt nézek ki, hú, mondom, vezet vazarival, ezt nem hiszem el.

Nem értettem egyszerűen, hogy mire kapta.

És annyira komfortosan éreztem a földön is magamat, ha tudtam volna, hogy vezet, azért rögtön felállok.

Próbáltam azt, hogy rám jöjjön, átforgatni, leszorítani.

Hát, elkövettem egy irtó nagy baklövést. Nem figyeltem ki a táblára, hogy vezet. De egyébként a meccset szerintem jól bírtam, éreztem is, hogy ez menne még, meg tudom fogni, de nem sikerült. Vesztesként jöttem le sajnos."

Vég legalább judózhatott. Gercsák Szabinának pár óra alatt 4 kiló plusz kellett összeszednie, hogy beférjen egy magasabb súlycsoportba. Összejött, de mire ő következett volna, az olasz csapat már behozhatatlan előnyre tett szert. A judósok egy 5. hellyel zárták az olimpiát, Pupp Réka révén, amivel alulteljesítették a magyar szövetség elnökének meglepően optimista előrejelzését.