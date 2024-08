David Lynch nem hagyhatja el a lakását a tüdőbetegsége miatt

A 78 éves David Lynch egy interjúban ismerte el, hogy tüdőtágulattal (emfizéma) diagnisztizálták, ezért a lakását sem hagyhatja el, nehogy a COVID-ot is elkapja. „Tüdőtágulást kaptam a sok éves dohányzástól, ezért otthon kell maradnom, akár tetszik, akár nem. ... És most, a COVID miatt nagyon rossz lenne, ha megbetegednék, még egy megfázással is” - mondta a Sight and Soundnak. A rendező csak egészen kis távolságokra tud elsétálni anélkül, hogy kifogyna az oxigéből.

photo_camera Fotó: CHRIS DELMAS/AFP

A Twin Peaks és a Mulholland Drive alkotója nem tartja valószínűnek, hogy valaha még újra rendezni fog, de ha mégis, akkor is legfeljebb a távolból, nem lenne jelen a forgatáson. (Variety)