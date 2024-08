Két nagy magyar bringasiker

A párizsi olimpia első hetének magyar szempontból legkellemesebb meglepetését két kerékpáros, Vas Kata Blanka és Valter Attila szolgáltatták, akik egyaránt negyedikek lettek az országúti mezőnyversenyben. A meglepetés nem csak azért volt kellemes, mert kevesen számítottak rá, hanem azért is, mert a magyar olimpiai sikerek ritkán születnek olyan sportágakban, amiket a világon sokan néznek – és nem csak négyévente az olimpiákon.



photo_camera Vas Kata Blanka a célban Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Mint szinte az összes olyan sportág esetében, amikre sokan figyelnek az olimpiákon kívül is, az országúti kerékpársportban sem az olimpiai arany jelenti a szakma csúcsát. A férfiak közt semmiképpen sem, és bár a nőknél nagyobb a rangja, azért náluk sem feltétlenül. Ez nem kisebbíti Vas és Valter fantasztikus teljesítményét, de fontos tényező annak megértésében, hogy a két magyar bringás hogy érhetett el ilyen szép sikert Párizsban.

Ha van ennek a szakmának csúcsa, az kétségtelenül az olimpia előtt néhány nappal befejeződött Tour de France, amit idén harmadszor nyert meg a világ ma legjobb bringása, a szlovén Tadej Pogacar. Tour-győzelemhez az országúti kerékpározás szinte minden aspektusában a legjobbak közt kell lenni. Mivel az olimpián – szemben például a vitorlázással – nem több szakaszból álló versenyeket rendeznek, hanem egyetlen egynapos mezőnyversenyt, ide jellemzően azok jönnek, akik az egynaposokon igazán jók.

A Tour ráadásul akkora terhelést jelent, hogy az azon jól szereplők közül sokan, például Pogacar és a második helyezett dán Jonas Vingegaard el sem mentek Párizsba, így a férfiak mezőnyéből sok nagy klasszis hiányzott. A női mezőnyről ez azonban nem mondható el, ott gyakorlatilag mindenki ott volt, aki számít – és aki befért hazája szűk csapatába.

Az olimpiai mezőnyverseny ugyanis alapjaiban különbözik valamennyi más kerékpárversenytől, még az egynaposoktól is. Mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság igyekszik kezelhető szinten tartani a nyári játékokon induló sportolók számát, bringában nem láthatjuk az év közbeni versenyeken megszokott közel kétszáz fős, hatalmas bolyokat. Párizsban a férfi és a női mezőnyversenyben is mindössze 90 kerékpáros indulhatott, és, ami még ennél is fontosabb, egy országból legfeljebb négyen tekerhettek.

photo_camera Valter Attila a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi országúti kerékpárosok egyéni idõfutamában a párizsi III. Sándor hídnál 2024. július 27-én Fotó: Dar Jaszin/MTI/MTVA

Az országúti kerékpározás alapvetően csapatsport, még egy Tadej Pogacar is teljesen esélytelen lenne segítői nélkül. A Touron nyolcfős csapatok vannak a férfiaknál, a legnagyobb egynapos versenyeken heten indulhatnak, a nőknél általában egy versenyzővel kevesebben. Van, aki szó szerint vizet hord, van aki iramot megy, van aki a hegyeken segít, hogy a csapat legjobbja a célban a legjobb helyen végezhessen.

Az olimpián azonban nincs lehetőség ilyen feladatmegosztásra, mert nincs hozzá elég csapattárs. Négy bringást is csak a legerősebb nemzetek, például a belgák, a franciák, és a hollandok indíthatnak, a valamivel gyengébbek hármat, a még gyengébbek kettőt, Magyarország pedig a férfiaknál és a nőknél is csak egyet-egyet.

Ez kicsit olyan egyenlőtlen feltételeket eredményez, ahogy a Lanterne Rouge bringás podcastban fogalmaztak, mintha egy 4x100-as váltóban egyes országok négy különböző, mások három, kettő vagy akár egyetlen versenyzővel lennének kénytelenek teljesíteni ugyanazt a 400 méteres távot. És ez az, ami Valter és Vas negyedik helyét még értékesebbé teszi, hiszen nekik egyes-egyedül kellett kikaparniuk maguknak a gesztenyét, míg a dobogón mindkét versenyben csak olyan bringások végeztek (belgák, franciák, hollandok, amerikaiak), akiket bizony csapattársaik is segítettek.

De a négyfős csapatok sem elegendőek ahhoz, hogy egyetlen nemzeti válogatott úgy kontrollálja a többórás versenyt, ahogy a többi nagy versenyen a kereskedelmi alapon szerveződő csapatok gyakran megteszik. A 90 fős mezőny egy része eleve csak az olimpia szellemiségének jegyében tekerhet a legjobbakkal, tőlük az is szép eredmény, ha végig tudnak menni a férfiak 273, illetve a nők 158 kilométeres versenyén. A tényleg világszínvonalú bringások száma mindkét számban 60-70 fő között lehetett, ők azok, akik év közben is indulnak a legjobb versenyeken.

Mivel az olimpiai mezőnyversenyt senki nem tudja úgy kontrollálni, ahogy egy hét-nyolc fős csapatos versenyen szokás, a fordulatos verseny és/vagy káosz (kinek hogy tetszik) garantált. Ezen csak olyan klasszisok tudnak felülemelkedni, mint a belga Remco Evenepoel, aki a Touron harmadik lett, majd itt az olimpián az egyenkénti indításos, időméréses verseny után szombaton a mezőnyversenyt is hatalmas fölénnyel nyerte meg. Még egy defekt utáni bringacsere is bőven belefért neki az utolsó kilométereken, a célvonalon pedig megállhatott ünnepelni, annyival hátrébb jöttek a többiek.

A kaotikus versenyzésnek, a sokfelé szakadó bolynak köszönhetően a férfiak versenyét nem is lehetett tökéletesen követni az utolsó kilométereken. Ahhoz egyszerűen nincs elég kamera. Így nem tudjuk pontosan, hogy mi történt a végjátékban, a 18 kilométeres párizsi körpályán teljesített három közül a legutolsón. Csak annyit, hogy amikor Evenepoel már nyert, és az is látszott, hogy az ezüstérem a vele a lépést legtovább bíró francia Valentin Madouas nyakába kerül, a kamera a harmadik helyért küzdők szűk csoportjára váltott, és ebben hirtelen felbukkant a versenyen addig végig a mezőnyben megbúvó Valter Attila.

Valter a világ egyik legjobb csapatában, a holland Visma-Lease a Bike-ban teker, így tulajdonképpen nem meglepő, ha ott tud maradni a legjobbakkal. Korábban azonban az ilyen hosszúságú egynaposok végén akadtak gondjai, így jó volt látni, hogy ezúttal sok, nála papíron jobb versenyzőt hátrahagyva küzdhet a negyedik helyért. Hogy a bronzérem nem lesz meg, az ekkor már látszott, mert vismás csapattársa, a sprintben egyébként is nagyon jó francia Christophe Laporte már behozhatatlanul előtte volt, de a magyar bringásnak a vele együtt érkezők közül mindenki mást sikerült lehajráznia.

A magyar férfi kerékpársportnak a Franciaországban nevelkedő Bodrogi Lászlónak köszönhetően van egy világbajnoki ezüst- és bronzérme a 2000-es évek elejéről, de Bodrogi azokat az időfutamban szerezte, aminél a mezőnyverseny mindenképpen rangosabb. Valter 2022-ben negyedik lett az egyik legerősebb egynapos versenyen, a Strade Bianchén, az olimpiáig az volt a legnagyobb sikere. Most már viszont a párizsi negyedik hely, amit bátran lehetett a komplett magyar bringasport legnagyobb sikerének nevezni. Egészen vasárnapig.