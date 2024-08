Neonáci csoportok, Andrew Tate és Nigel Farage fűtik a brit zavargásokat, és ehhez az X asszisztál nekik

Liverpoolban téglákkal és üvegekkel dobálták a rendőröket. Belfastban egy mecset előtt dobáltak a sajtó munkatársait és betörték egy kávézó ablakait. Blackpoolban a tüntetők összecsaptak a Rebellion Fesztiválon részt vevő punkokkal. Rotherhamben pogromhangulat alakult ki egy bevándorlók lakta szálloda körül.

Néhány hír az Egyesült Királyságból az elmúlt napokból. És ez korántsem minden. Országszerte zavargások voltak és vannak – a legfrissebb hírek szerint már 400 embert tartóztattak le ezek nyomán –, a miniszterelnök kénytelen volt összehívni egy rendkívüli biztonsági ülést, a belügyminiszter pedig indulatosan olyanokat nyilatkozik, hogy „a »huligán« zavargók számára készen állnak a börtöncellák”.

A rendőrökkel erőszakoskodó tömegek és a könnygáz látványa mellett talán kisebb jelentőségűnek tűnik, de a helyzetet jól jellemzi, hogy a Sky News amúgy fekete tudósítóját kopaszok inzultálják, miközben épp arról próbál beszámolni, hogy mi lesz a bevándorlók lakta szállodával Rotherhamben. Az egész világ értetlenül nézi:

Mi történik Angliában?

Amikor a southportiak megtudták múlt hétfőn, hogy milyen tragédia történt a városukban, másnapra virrasztást szerveztek a központba. Érthető, hogy a három halott gyerek híre, a késes támadás borzalma olyasmi, ami összefogásra, egymás támogatására hívja a közösség tagjait. Csakhogy az amúgy is traumatizált kisváros utcáit pár óra múlva több száz zavargó lepte el. Ők erőszakkal léptek fel a helyszínt biztosító maroknyi rendőrrel szemben, amikor kövekkel dobáltak egy mecsetet, végül több mint ötven rendőr megsérült, autók égtek ki és boltokba is betörtek.

Ők mind olyan közösségi médiában terjedő posztok alapján érkeztek, amelyek az elejétől fogva félretájékoztatták az olvasókat. Ezek a posztok szélsőjobboldali agitátoroktól eredtek.

photo_camera Füstölgő autók és rendőrsorfal Southportban július 30-án. Fotó: ROLAND LLOYD PARRY/AFP

Az X-en bármiféle korlátozás nélkül terjedtek a hazugságok. Volt köztük, amiben megnevezték a támadót – csakhogy hamisan, nem azt az embert jelölték meg elkövetőként, aki valójában késelt. Milliók látták azt a bejegyzést, amiben ezt írták: „Miért engedte be a kormányunk ezt a szír fickót, hogy ártatlan gyerekeket késeljen meg?” Tizenöt millióan látták azt a videót is, amiben arról beszélnek, hogy „egy dokumentálatlan migráns úgy döntött, bemegy egy Taylor Swift-táncórára és megkésel hat kislányt, tehát valaki, aki csónakkal érkezett az Egyesült Királyságba, senki sem tudja, ki ő, senki sem tudja, honnan jött.”

Pedig a támadó se nem volt szír, se nem volt dokumentálatlan, és nem is csónakkal érkezett az országba, hisz Angliában született. Ennyit el is árult a rendőrség. Alex Goss, a helyi helyettes főkapitány még a zavargások óráiban egy nyilatkozatban elmondta: „Sok találgatás és hipotézis terjeng egy 17 éves fiú státuszáról, aki jelenleg rendőrségi őrizetben van, és egyes egyének ezt arra használják, hogy erőszakot és zavart keltsenek az utcáinkon.” Ez azonban akkor már nem számított. A támadó személyazonosságával kapcsolatos félretájékoztatás gyors terjedése arra kényszerítette a hatóságokat, hogy két fronton is harcoljanak: a southporti utcákon, ahol a rendőröket kövekkel és más tárgyakkal dobálták, és az online térben, ahol a törvényhozók, helyi tisztviselők és a rendőrség tehetetlennek tűntek a vírusszerűen terjedő hamis állításokkal szemben.

A támadás után három nappal az ügyben eljáró bíróság úgy döntött, annak ellenére közli az elkövető nevét, hogy az még nem múlt el 18 éves, és a szabályok szerint addig megillette volna a személyazonossága védelme (fontos tudni, hogy azért is döntöttek így, mert napokon belül betölti a szükséges életkort). A legfőbb indok az volt, hogy a fiú nevének közzétételével megszűnhet az interneten „a vádlott személyazonosságát övező titokzatosság”.

photo_camera A brit törvények értelmében nem lehet fotókat készíteni a bíróságon. Így ezt a rajzot publikálták arról, hogyan vett részt előzetes tárgyalásán Axel Rudakubana. Fotó: BBC/Helen Tipper/via REUTERS

Ezután már egész világos lett a kép a hétfőn történtekről. Axel Rudakubana, a lancashire-i Banksből származó, évek óta Southportban élő tinédzser szülei Ruandából származnak, és már régóta Angliában éltek, amikor a fiuk megszületett. Semmi köze nem volt az iszlám valláshoz, sőt, kimondottan keresztény neveltetésben részesült, 2018-ban még a BBC Children in need című adománygyűjtő kampányában is szerepelt (ezt a felvételt azóta a brit közmédia eltávolította a felületeiről).

link Forrás

Környezete csendes, jól nevelt fiúnak ismerte, amit viszont nem tudhattak, az az, hogy valamilyen mértékű autizmussal küzdött, volt, amikor jó időre nem hagyta el a házukat és nem is állt szóba a családjával. Ezt Deanna Heer ügyész mondta el a brit sajtónak, de hozzátette, hogy a nyomozás során még nem jutottak el odáig, hogy egyértelműen kijelenthessék, betegsége állt a támadás hátterében. Az azonban világos, hogy a közösségi médiában terjengő és a tüntetéseket fűtő posztok állításai egyszerűen nem igazak.

Kik terjesztik ezeket a posztokat? Kik állnak a tüntetések hátterében?

Keir Starmer miniszterelnök csütörtökön, amikor már az erőszakos tüntetések átterjedtek az Egyesült Királyság nagyvárosaira, így fogalmazott: „Ez nem egy átlagos elfajult tüntetés. Ezek a csoportok olyan egyénekből állnak, akik kifejezetten az erőszakot keresik.” Addigra ő már biztosan tudta azt, amit a Hope Not Hate nevű szélsőséges szervezeteket kutató csoport pár nappal később visszafejtett: a dezinformációra alapuló hangulatkeltést Nagy-Britannia legnagyobb fasiszta és neonáci csoportjainak prominens tagjai fűtötték.

Már az első, southporti tüntetésen feltűnt David Miles, a Patriotic Alternative nevű fasiszta csoport hírhedt tagja, aki fotókat osztott meg magáról a kisvárosban, és a Hope Not Hate több zavargót is azonosított, akik náci jelképeket viseltek tetoválásként magukon. A British Movement nevű neonáci csoport pedig előbb távolról játszott fontos szerepet, a tagjaik pörgették igazán azokat a posztokat az események kezdetén, amelyek rengeteg valótlanságot tartalmaztak.

photo_camera Tüntető és rendőr a rotherhami hotelnél, ahol bevándorlókat akartak inzultálni a tüntetők. Fotó: IOANNIS ALEXOPOULOS/Anadolu via AFP

Szintén az elején feltűntek az English Defence League tagjai a tüntetők közt. Ez egy futballhuligánokból szerveződött csoport, akiket sűrű szálak fűznek a szélsőjobboldali politikai mozgalmakhoz. Az ő vezetőjük, az iszlámellenes agitátor, Tommy Robinson (eredeti nevén Stephen Yaxley-Lennon) volt az, aki a fent említett hazug posztot kitette arról, hogy az elkövető szír. Amikor az X még Twitter volt, letiltották a profilját, de Musk érkezésével az övé is azok között a szélsőséges nézeteket terjesztő fiókok között volt, amelyek visszakapták a jogosultságukat arra, hogy bármit közzétegyenek. A másik fenti idézet arról, hogy a támadó papírok nélkül, hajón érkezett, nem mástól, mint Andrew Tate-től származik. Az ő bejegyzéseit milliónyian látták, jelentős szerepe volt a dezinformáció ilyen gyors terjesztésében. És persze megszólalt Nigel Farage is, aki megkérdőjelezte a hatóságok által közölt hivatalos információkat.



Az általuk felkeltett indulatok olyan mértékűek, hogy azon még az Európában egyedülálló módon a kimondottan a külső dezinformációt kutató svéd intézet is megdöbbent. „Amit látunk, az a dezinformáció sötét ereje, és látjuk, hogy hogyan gyújthatja lángra a társadalomban meglévő alapvető elégedetlenséget” – fogalmazott Magnus Hjort, az intézet vezetője.

Hol tartunk most?

Az éppen ma egy hónapja hivatalba lépő Keir Starmer naponta többször is megszólal az ügyben, az új, munkáspárti kormány láthatóan küzd azzal, hogyan tudná megfékezni az erőszakot. Legutóbb azt mondta, „valóságos hadsereget” állítanak fel különleges rendőrökből, akiket az ország több pontján bevetnek majd. A határozott hatósági fellépés és a szélsőjobboldali tüntetők leválasztása az esetleg elégedetlen állampolgárokról – ez a két taktika, amelyet követ. A rendőrség eddig, mindössze egy hét leforgása alatt 378 embert tartoztatott le is a zavargások kapcsán.

photo_camera Összecsapás Manchesterben. Fotó: Andy Barton / SOPA Images/Andy Barton / SOPA Images via Re

Eközben több ország (pl. Malajzia, Nigéria, Ausztrália) figyelmeztetést adott ki az állampolgárainak az Egyesült Királyságba történő beutazás kapcsán. „Megnövekedett a veszélye a zavargásoknak és az erőőszaknak az országban” – írja például a nigériai külügyminisztérium a kommunikéjében. Starmer szerencséjére a Konzervatív Párt egyelőre mérsékelten kezeli az eseményeket. A pártvezetésre kandidáló Priti Patel ugyan sürgette a parlament összehívását, közleményében kemény kritikával illette az erőszakot relativizáló Nigel Farage-t is.

A mostani zavargások mértékével a 2011-es események mérhetők össze. Akkor rendőrök lőttek agyon egy 29 éves fekete fiatalt, Mark Duggant. Ennek hatására elsősorban Londonban, de az ország több városában is erőszakos zavargások kezdődtek. Akkor a Konzervatív Párt pár hónapja hivatalban lévő új miniszterelnökének, David Cameronnak kellett megküzdenie a helyzettel. Hat napig tartottak az erőszakos tüntetések, és a megerősített rendőri fellépés jelentette a megoldást.