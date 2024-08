A száműzetésben lévő katalán vezető azzal fenyegetőzik, hogy hazamegy Barcelonába, ahol emiatt csatornákat kutatnak át a rendőrök

Carles Puigdemont egykori katalán vezető szerdán egy videót tett közzé, amiben azt állítja, csütörtökön fel fog tűnni Barcelonában a Generalitat, azaz a Katalán Parlament épületében, ahol azért gyűlnek össze a képviselők, hogy ünnepélyesen új elnököt válasszanak. Puigdemont kijelentése, hogy ő Spanyolország területére lépne, meglepett sokakat. Ugyanis az egykori elnök 2017 óta önként vállalt száműzetésben él Belgiumban, mert Spanyolországban azonnal letartóztatnák a katalán függetlenségi népszavazás után kialakult belpolitikai válság miatt, amelyet a spanyol törvényhozás lázadásnak ítélt.

Puigdemont eleve úgy távozott Spanyolországból, hogy nem tűnt fel a hatóságoknak, így a katalán rendőrség most is arra készül, hogy valamilyen inkognitóban érkezhet vissza az országba és így próbálhat majd meg bejutni a Parlamentbe is. A Mossos d'Esquadra – Katalónia autonóm rendőrsége – szerdán azt a feladatot kapta, hogy biztosítsa, ez ne történhessen meg. A Politico szerint többfajta biztonsági intézkedés mellett még az épület alatti csatornarendszert is átkutatták. Le is hegesztettek egy rácsot lent azon a csatornán, amely összeköti a parlamentet a barcelonai állatkerttel, amely három oldalról veszi körül az épületet. Magát az állatkertet pedig le is zárják az ünnepélyes beiktatás idejére.