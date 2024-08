A Taylor Swift koncertjére tervezett merénylet egyik kitervelője a stadionban dolgozott

„Nagyon komoly volt a helyzet, a helyzet most is komoly. De azt is elmondhatjuk, hogy megelőztünk egy tragédiát” - mondta a német belügyminiszter, Gerhard Karner a hatóságokkal közösen tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

Mint mondta, a Hamász október 7-ei terrortámadása óta, Európa szerte megnőtt a terrorizmus kockázata, a nagy koncertek pedig kedvelt célpontjai az iszlamista terroristáknak.

Az Állambiztonsági és Hírszerzési Igazgatóság (DSN) vezetője az egyik, 19 éves gyanúsítottal kapcsolatban elmondta, hogy az észak-macedón gyökerekkel rendelkező osztrák férfi az interneten is világossá tette véleményét. „Azt volt a célja, hogy nagy tömegben kövessen el öngyilkos merényletet” - mondta Omar Haijawi-Pirchner. Tervei szerint csütörtökön vagy pénteken követett volna el késes vagy robbanószeres támadást.



A házkutatás során detonátorokat, az Iszlám Állam propaganda anyagait, 21 ezer eurónyi hamis pénzt és anabolikus szteroidokat találtak nála. A Taylor Swift koncertre egyébként nem volt jegye, az volt a terve, hogy a stadion előtt sorban állók között követi el a merényletet. A tervéről szóló videót megpróbálta törölni, de a hatóságok még időben megakadályozták.

A másik, 17 éves török-horvát gyökerekkel rendelkező merénylő szerdán már járt a stadionban, ugyanis a stadiont üzemeltető cég alkalmazásában állt, így dolgozott volna a koncerten. Őt egy különleges egység tartóztatta le, átkutatták a stadiont is, de nem találtak robbanószert. A nyomozók szerint közvetlen, a tervezett merénylet előtt szakított a barátnőjével. Van egy harmadik gyanúsított is, ő 15 éves, szintén török. (Kurier)