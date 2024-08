Csalódottak, de meg is könnyebbültek a Swiftiek miután az énekes lemondta a bécsi koncertjeit

Taylor Swift rajongói „le vannak sújtva”, miután az énekes mindhárom bécsi koncertjét törölték, de megértik az okokat, és hálásak a rendőrségnek - írja a BBC.

photo_camera Fotó: DAVID GRAY/AFP

Taylor Swift csütörtökön, pénteken és szombaton is fellépett volna Bécsben, alkalmanként 65 ezer ember előtt. Szerdán azonban letartóztattak két férfit, akik terrortámadást készítettek elő. Azt nem tudni, hogy melyik stadionkoncertet tervezték megtámadni.

A három este alatt mintegy 250 ezer rajongót vártak volna Bécsbe, amik az amerikai szupersztár rekordot döntő Eras turnéjának részét képezték volna. Köztük volt Jessica Holroyd is, aki a koncertre Bristolból repült a városba.

„Akkor tudtam meg a hírt, amikor a repülőtéren voltam, és egy kicsit elsírtam magam a reptéri mosdóban” - mondta. „Eléggé meghatódtam. 15 éves korom óta rajongója vagyok, és hamarosan 32 éves leszek, szóval ez eléggé lesújtó.”

Holroyd szerint a koncertek „rengeteg ember számára jelentenek sokat és én is úgy érzem, hogy ez lehetett volna az egyetlen lehetőség, hogy láthassam őt, különösen az Eras turnén, úgyhogy ez most egy hatalmas veszteség.”

Ugyanakkor elmondta, hogy szerinte az osztrák rendőrség „nagyon jól kezelte a helyzetet”. „És bármennyire is szomorú, úgy tűnik, ez volt a legjobb döntés mindenki biztonsága érdekében - a rajongók, a stáb és persze Taylor számára. Nem éri meg az emberéletet.”

Közös gyász

De nem csak Holroyd az egyetlen aki nehezen viselte, hogy elmarad a koncert. A TikTokot a hír bejelentése után alig pár órával elöntötték a sírós Swiftie - ez a Taylor-rajongók hivatalos gyűjtőneve - videók. Ezekben a videókban a fanok elmondják, hogy már mennyire várták, hogy találkozzanak a többi rajongóval, illetve megmutatják, hogy hogyan készítették már hónapok óta a turnéra a barátságkarkötőiket, illetve a csillogó kövekkel kirakott saját készítésű ruháikat.

A barátságkarkötő-gyártás ugyanis az egyik dal random sora miatt indult el, és az a szokás, hogy a koncertekre egy tucat saját készítésű karkötővel érkeznek a rajongók, amiket aztán elcserélnek másokkal. A trend akkorára nőtt, hogy komplett vállalkozásokat indítottak a karkötőgyártásra, a turnéállomásokon pedig a koncertek előtt 300 százalékkal több ékszerkészítő csomagot adtak el a helyi boltok.

A történtek után, egyes fanok pedig arról is beszéltek, hogy azért is szeretnének találkozni a többi rajongóval, hogy „legalább vigasztalódjunk és együtt szomorkodjunk, mert nagyon-nagyon szerettünk volna elmenni a koncertekre, és az, hogy egyedül szomorkodunk otthon vagy a szállodai szobákban, senkinek sem segít.”

Így, akik már a városba utaztak a bejelentés előtt, össze is gyűltek Bécs utcáin, ahol közösen énekelték el az énekes dalait.

Az osztrák hatóságok egy 19 és egy 17 éves férfit vettek őrizetbe, akik állítólag iszlamista támadást terveztek Taylor Swift valamelyik bécsi koncertjén. A 19 éves fiatal férfit Alsó-Ausztriában tartóztatták le szerdán kora reggel – közölte Franz Ruf, az osztrák belügyminisztérium közbiztonsági ügyekért felelős főigazgatója. A tájékoztatás szerint a gyanúsított „az elmúlt hetekben hűséget fogadott az Iszlám Államnak”. A férfi osztrák állampolgár, otthonában vegyi anyagokat foglaltak le, amiket jelenleg is vizsgálnak. A Krone című lap még azelőtt beszámolt a letartóztatásról, hogy azt összekötötték a koncerttel. Azt írják, hogy nagy erőkkel szálltak ki a rendőrök Ternitzbe, egy észak-macedón családhoz.

Swift legnagyobb félelme

Swift a történtek óta nem szólalt meg nyilvánosan a lemondott koncertek és a terrortámadás kapcsán. A „Taylor Nation” Instagram-oldal azonban - amiről széles körben úgy vélik, hogy a csapata működteti - újra közzétette a koncertszervező Barracuda Music bejelentését egy Instagram-történetben.

Az énekes még egy 2019-es interjúban beszélt róla, hogy „a legnagyobb félelme” az egy a koncertjén elkövetett támadás lenne.

photo_camera Fotó: ROBYN BECK/AFP

„A Manchester Arénában történt robbantás és a vegasi koncertlövöldözés után (szintén 2017-ben) teljesen megrémültem, hogy ezúttal turnézni megyek, mert nem tudtam, hogyan fogunk hét hónapon keresztül hárommillió rajongót biztonságban tartani” - mondta akkor az Elle-nek. „Hatalmas mennyiségű tervezést, költséget és erőfeszítést kell fordítani arra, hogy a rajongóim biztonságban legyenek”.

Az Egyesült Királyság biztonsága



Az énekesnő következő koncertjei Londonban lesznek, jövő csütörtöktől öt este a Wembley Stadionban. A helyi rendőrség szóvivője elmondta, hogy „szorosan együttműködnek a helyszínek biztonsági csapataival és más partnerekkel, hogy biztosítsák a megfelelő biztonsági és rendőri intézkedéseket”. Mint hozzátették, „semmi nem utal arra, hogy az osztrák hatóságok által vizsgált ügyek hatással lennének a közelgő londoni eseményekre.

Chris Phillips, a Nemzeti Terrorelhárítási Biztonsági Hivatal korábbi vezetője szerint az incidens

„újabb emlékeztető, hogy a terrorizmus és különösen az iszlám terrorizmus még mindig probléma”.

Ugyanakkor azt mondta, hogy a londoni koncertekre utazó rajongóknak „ma sem kell jobban [aggódniuk], mint tegnap”. „Hatalmas mennyiségű munka van a színfalak mögött, amiről soha nem hallasz, és nem is látod az eredményt, mert az a siker, amikor semmi sem történik” - mondta.

„Azt is el tudom képzelni, hogy Swift a nemrég Southportban történtek után különösen érzékeny arra, ha bármi ilyesmi történne, és a menedzsmentje is. „Szóval talán ez lehet az indok, amiért lemondták ezeket a koncerteket, tekintve, hogy le is letartóztattak két gyanúsítottat.”