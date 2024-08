Az olimpia legváratlanabb magyar sikerét hozhatja a taekwondós Márton Viviana, az éremszerzés már garantált

Márton Viviana taekwondós este 21:19-től döntőzik a női 67 kilogrammosok között.

Az első meccsén a jóval esélyesebbnek tartott elefántcsontpari Gbagbit nagyon magabiztosan, 2-0-ra verte. Ezt két szorosabb és izgalmasabb párharc követte, de az amerikai Teachout és a belga Chaari ellen is megőrizte robbanékonyságát és hatékonyságát. Márton a közönséget is maga mellé állította, folyamatosan kérte tőlük a biztatást, amit meg is kapott. Az elődöntő utáni nyilatkozatában a határozottságot és a tökéletes pillanatok megtalálását emelte ki.

De ki is Márton Viviana, akit most ismer meg az ország?

photo_camera Fotó: DAVID GRAY/AFP

Márton Viviana magyar szülők gyerekeként született Spanyolországban, Tenerifén. Édesapja kick-boxolt, édesanyja kézilabdázott. A 18 éves sportoló ikertestvére, Luana szintén taekwondózik. Az olimpiai szereplés érdekében költöztek át Madridba. Erről még februárban meséltek.

Egyébként a tavalyi felnőtt világbajnokságon Luana lett világbajnok, Viviana meg -egy térdműtét után - kilencedik, de a kvalifikációs szabályok miatt a világbajnok nem lesz automatikusan tagja az olimpia mezőnyének. Viviana kvalifikálta magát az olimpiára, Luana nem, de ő volt a Párizsra készülő testvére edzőpartnere.

Miközben egypetéjűek, és mindössze egy centi különbség van köztük, mégis különböző súlycsoportban szerepelnek. Egymás esélyeit nem szerették volna rontani, és a családot is meg akarták kímélni attól, hogy egymás ellen harcoljanak. Ezért - mint egy Telex cikkből kiderült - Luána az 57 kilós kategóriában versenyez, Vivianáé lett a 67 kiló, amiben bele kellett erősödnie.

Négy éve így ismerkedtek meg a magyar judóedzésekkel.

Az ikrek edzője Madridban a nemrég visszavonult finn olimpikon, országos bajnok Suvi Mikkonen.

A spanyolok is szerették volna, ha az ő színeikben versenyeznek, de egyértelmű volt, hogy Magyarországot választják.

Márton évek óta ott van az élmezőnyben, kétszeres korosztályos Európa-bajnok. A szófiai olimpiai kvalifikációs tornát megnyerve lehet ott Párizsban.

A két Márton idén februárban igazolt az Újpesti TE-hez, miközben továbbra is Madridban készültek. A céljuk az, hogy évente többször Magyarországra látogassanak, és motiválják a magyar fiatalokat. Az igazolásukat bejelentő eseményen Luana azt mondta: „Csak szólunk, hogy mindketten olimpiai bajnokok leszünk.” A lányok édesapja, Márton Zsolt különben gyermekkora óta Fradi-szurkoló.

Márton a magyar taekwondo legnagyobb sikerét érte el az olimpiai döntőbe jutással. Az olimpia előtt egy ötkarikás tetoválást ígért be már a kijutás miatt is. Az biztos, hogy ugyanabban a ruhában lesz a felszerelése alatt, mint a korábbi nagy versenyein, mert ez a babonája. A versenyek után pedig az édesanyjától rántott húst kér krumplipürével.