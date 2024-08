Szeptemberben vitázhat Kamala Harris és Donald Trump

Szeptember 10-én rendezi meg az első vitát Donald Trump és Kamala Harris között az ABC News, írja a BBC. „Alig várom, hogy vitázhassak Donald Trumppal” – mondta Harris egy detroiti kampányeseményen.

photo_camera Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump korábban azt mondta, inkább az egyébként erősen Trump-párti Fox Newson vitázna, most viszont már három vitáról beszélt. Az ABC mellett szerinte a Fox Newsnak és az NBC-nek is szerveznie kellene egyet. Erre egyébként Harris is nyitott lenne. Trump azt is elmondta, hogy a két alelnökjelölt a CBS-en vitázhat majd. JD Vance élettörténetéről itt, a demokratáknak lendületet adó Tim Walzról pedig itt írtunk bővebben.

Szeptemberben vitázott volna újra Joe Biden amerikai elnök Trumppal, de Biden júliusban úgy leszerepelt, hogy a pártja felől érkező nyomás miatt hamarosan visszalépett a jelöltségtől – átadva a helyét a lendületesebb jelenlegi alelnöknek.

A vitát a World News Tonight műsorvezetője, ügyvezető szerkesztője, David Muir, valamint az ABC News Live Prime műsorvezetője, Linsey David fogja moderálni.