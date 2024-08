Ezüstérmes Csipes Tamara a női kajak egyes 500 méteren

Csipes Tamara a második, Gazsó Alida Dóra a hatodik helyen végzett a női kajak egyesek 500 méteres versenyében a párizsi olimpián. Csipes a magyar csapat 16. érmét szerezte, 5 arany, 6 ezüst, 5 bronz eddig a mérleg.

photo_camera Csipes Tamara a szombati középfutamban. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A délelőtti középfutamot mindketten simán teljesítették, futamgyőztesekként jutottak a döntőbe, ahol az új-zélandiak - köztük a címvédő Lisa Carrington - voltak a legnagyobb ellenfelek.

Csipes és Gazsó is jól rajtolt, előbbi vezetett is 250 méternél, Gazsó a mezőnyben volt. A hajrára Carrington ritmust váltott, és bár Csipes is megindult, nem tudta megverni, második helyen ért célba. Megismétlődött a Tokiói dobogó, a dán Jörgensen lett a harmadik.

Csipes így három, Gazsó két éremmel zárta az olimpiát, mindketten tagjai voltak a hatalmas bronzérmet nyerő kajak négyesnek, pénteken pedig együtt párosban szereztek ezüstérmet.