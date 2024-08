Az ukránok szerint több ezer katonájuk nyomul előre orosz területen, hiába küldött Moszkva erősítést

Ukrán források szerint több ezer katonát rendeltek ki az Oroszországba való behatolásra, akik már 20-30 kilométert haladtak előre.

Egy ukrán biztonsági tisztviselő az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy a kurszki behatolás célja Oroszország destabilizálása és erőinek széthúzása könnyű, gyors mozgású támadásokkal - bár továbbra sem világos, hogy a művelet középtávon mennyire fenntartható a Kreml fenyegetései közepette.

Oroszország azt sugallta, hogy több száz ukrán katona indított meglepetésszerű támadást kedden, de az ukrán tisztviselő szerint ez alulfogalmazás. Arra a kérdésre, hogy több mint 1000 ukrán katona vett-e részt a támadásban, a tisztviselő azt mondta: „Sokkal több... Ezrek”.

photo_camera Ukrán katonák tartanak a csatába az orosz határnál Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

A támadás váratlanul érte Oroszországot, mert az ukránok a front egy gyengén védett szektorára csaptak le, ahol 2022 tavasza óta nem voltak jelentős harcok - és áttörték a gyenge határvédelmet. „Támadásba lendültünk. A cél az ellenség pozícióinak szétfeszítése, a maximális veszteségek okozása és a helyzet destabilizálása Oroszországban, mivel képtelenek megvédeni a saját határukat” - mondta a névtelenséget kérő ukrán tisztviselő.

Azt szombaton Zelenszkij is elismerte, hogy „az ukrán hadsereg az agresszor területére tolja a háborút”, de az ukrán vezetők és a hadsereg nem indokolta a behatolást. Az általános értelmezés szerint az új művelet a keleti donbaszi frontra nehezedő nyomás enyhítésére hivatott, ahol az orosz erők egyre jobban előre nyomulnak. De az is lehet a motiváció, hogy demonstrálják az ellenség, illetve Ukrajna nyugati támogatói számára, hogy Kijev még mindig képes sikeresen támadni.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy meghiúsította az ukrán „mozgó csoportok” támadásait három faluban - Tolpino, Zsuravli, Obscsij Kolodez -, amelyek mindegyike 24-28 kilométerre van a határtól. Ezzel az orosz védelmi minisztérium elismerte, hogy a behatolás ennyire messzire elért már. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azzal vádolta Kijevet, hogy „terrorista tevékenységet” folytat, amelynek célja, hogy félelmet keltsen az egyszerű oroszokban, miközben szerinte Kijev is „tökéletesen érti, hogy ezeknek a barbár cselekedeteknek katonai szempontból semmi értelme, de továbbra is az urai által kiadott hitelekből dolgozik”. Mindenesetre az oroszok válaszul civileket rakétáztak Kijev mellett, a fehérorosz harckocsik pedig megindultak az ukrán határ felé - hivatalosan az ukrán provokációk kivédése érdekében, az ukrán sejtés szerint az ő erőik megosztása céljából.

photo_camera Donyecki szupermarketet rakétáztak az oroszok pénteken, legalább 10-en meghaltak Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Közben orosz területről különös hírek érkeznek. A Financial Times helyszíni riportere azt jelenti, hogy Oroszországnak nem sikerült visszaszorítania az ukrán csapatokat a kurszki régióban, annak ellenére, hogy erősítést küldött. A határ közelében nyilatkozó katonák azt mondták, hogy ők maradnak orosz területen.

Valerij Geraszimov orosz tábornok többször is megpróbálta úgy beállítani, hogy uralják a helyzetet, és az orosz védelmi minisztérium vasárnap videókat tett közzé vadászgépekről és helikopterekről, amelyek állítólag ukrán felszereléseket szállító konvojokra csaptak le. De más, jobban beazonosítható felvételek az FT szerint azt mutatják, hogy az ukrán csapatok és felszerelések a hadművelet keddi kezdete óta 30 kilométert haladtak előre Oroszországon belül, folytatják útjukat Kurszk régióban, és az ukránok elfoglalták az orosz határhoz közeli Szudzsa városát.

„Egyre mélyebbre megyünk” - mondta Denisz, egy ukrán katona, aki a behatolás kezdete óta háromszor is megjárta az orosz területet. Kijev csapatai még mindig fölényben vannak, annak ellenére, hogy Oroszország erősítést hozott - tette hozzá, miközben egy ukrán vadászgép húzott el a fejük fölött. Az egységét több mint egy hete a keleti Donyecki területről rotálták ide. Egy másik katona azt mondta, hogy a meglepetésszerű hadművelet korai sikere „nagyon feldobta a hangulatunkat”. „Biztosak vagyunk az ukrán győzelemben” - tette hozzá, mielőtt visszaindult a harcba.

photo_camera Ukrán katonák hajtják a szovjet harckocsit az orosz határ felé Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Mit is írt pár órája Rácz András? „Jól látszik, hogy a műveletnek komoly ukrán és nemzetközi moráljavító célja is van. Bár a Donbaszban tényleg súlyos a helyzet, jelenleg mind az ukrán belső diskurzust, mind pedig a háborúról szóló külföldi tudósításokat nem ez, hanem a kurszki ukrán sikerek dominálják. Az ukrán lakosság nagyon régen kapott katonai jellegű jó híreket, de most végre van minek örülniük.”