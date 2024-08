Az öttusázók szövetségi kapitánya állítja, nem Gulyás Michelle aranyérme miatt mondott le

Martinek János, az öttusázók szövetségi kapitánya a női verseny után Párizsban jelentette be, hogy lemond a pozíciójáról. Az rtl.hu-nak egy nappal később azt mondta, döntése nincs összefüggésben a ténnyel, hogy az a Gulyás Michelle nyerte meg az olimpiát, akivel szemben ő Erdős Réka olimpiai indulását javasolta.

Gulyás olimpiai indulása a júniusi öttusa-világbajnokság után lett kérdéses. Miután lenullázta magát lovaglásban, csak 18. lett, miközben Guzi Blanka ezüst-, Erdős Rita pedig bronzérmet szerzett. Martinek a válogatási elveknek megfelelően Erdőst javasolta Gulyás helyett, a szövetség elnöksége azonban titkos szavazás után Gulyás indulását támogatta.

photo_camera Martinek János Fotó: Kovács Anikó/MTI/MTVA

Bár csak Párizsban mondott le, Martinek szerint döntését már a világbajnokság előtt közölte a szövetséggel. Lemondása emiatt nincs is összefüggésben Gulyás aranyérmével. Martinek azt mondta, annak idején a saját maga által összeállított objektív válogatási elv alapján javasolta Erdős olimpiai indulását. Egyik versenyző mellett sem lobbizhatott, mert az már szubjektív válogatás lett volna.

Szerinte rossz döntés nem születhetett, az elnökség pedig jól reagált a helyzetre. Gulyásnak viszont ennek ellenére is nehéz időszaka lehetett, mert extrán kellett bizonyítania, hogy ott a helye Párizsban. Martinek egyik versenyzővel sem éreztetett olyat, ami miatt feszültség alakulhatott volna ki köztük. Szerinte nem is alakult ilyen ki. Reméli, hogy ezt Gulyás is így gondolja.