Ezreket kell kitelepíteni Görögországban az erdőtüzek miatt

Több ezer lakost evakuáltak otthonából, mivel Athéntól északra továbbra is nagy erdőtűz tombol, a lángok akár 25 méter magasra is felcsaphatnak. A történelmi Marathon is azok közé a területek közé tartozik, ahol a lakosokat a katasztrófavédelem biztonságba helyezi.

A tűzoltóság szerint az Athén közelében lévő Varnávasz városában házak és ingatlanok égnek. A tűzoltók a lángok által csapdába ejtett embereket is kimenekítették egy 20-25 járműből álló konvojból, amely megpróbált elmenekülni a területről.

Szombat délután óta negyven tűz ütött ki Görögországban, a tűzoltók még mindig hét tűzzel küzdenek.

Vaszilisz Kikiliász klímaválság- és polgári védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy a rendkívül veszélyes időjárás folytatódni fog. Görögországban az eddigi legmelegebb júniust és júliust regisztrálták. Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök vasárnap visszatért Athénba, megszakítva szabadságát, hogy foglalkozzon a válsággal.

photo_camera Életkép Varnávaszból

Fotó: COSTAS BALTAS/Anadolu via AFP

Varnávasz és Grammatiko lakosait az országos segélyhívó számról küldött üzenetben evakuálásra utasították. Marathon történelmi város lakosait arra utasították, hogy a tengerparti Nea Makri város felé evakuálják a lakosokat.

Vaszilisz Vatrakogiánisz, a tűzoltóság szóvivője azt mondta, hogy a tüzet a 60-85 km/óra erősségű szél gyorsan hatalmas méretűre szította. Az erős szél nagyban nehezítette a műveletben részt vevő tűzoltó repülőgépek munkáját, a tűz elleni küzdelem várhatóan egész nap és éjjel tartani fog.

photo_camera Fotó: COSTAS BALTAS/Anadolu via AFP

Az athéni egészségügyi központok és kórházak vasárnap este is riadókészültségben maradtak. A főváros egyes részei barna füstfelhő alatt maradtak, a hatóságok azt kérik a lakosoktól, hogy tartsák zárva ablakaikat. (BBC, Guardian)