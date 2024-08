„Meg kellett védenem a lányomat” – üzente a váci apa, aki elgázolta és baltával fenyegette 15 éves lánya szexuális zaklatóját

„Meg kellett védenem a lányomat, de nem akartam elütni a támadót” – üzente az az édesapa, akinek 15 éves lányát szexuálisan molesztálták és egy pengével próbálták kényszeríteni. A férfi szerint ő nem akart bajt csinálni.

„Megláttam, ahogy megy az utcán, próbáltam utolérni, aztán valahogyan a kocsi elé esett. A Csirketelep nevű környék, ahol ez történt a város legrosszabb része, olyan, mint Budapesten a Hős utca. Rengeteg támadás, rablás van errefelé, az egészet fel kellene számolni, hogy ne eshessen meg soha többé hasonló” – mondta az apa.

Mint arról mi is beszámoltunk korábban, egy váci lakos önbíráskodásról készített fotókat még szombat délután. Miután az autóban ülő nevelőapa meglátta lánya támadóját, elütötte őt, majd kiszállva az autóból egy baltával fenyegette. A hírek szerint a támadót csak a tűzoltók tudták kiszabadítani az autó alól. A férfi súlyos sérülésekkel fekszik kórházban. Az apát is bevitték a rendőrök, de hétfőn már haza is engedték, a férfi ellen a rendőrség emberölés kísérlete miatt indított eljárást. (Blikk)