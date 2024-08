Nem találja a ritmust Trump kampánya, már a donorok is elégedetlenkednek

Kamala Harris a napokban több csatatérállamban is átvette a vezetést Donald Trumppal szemben.

Közben Trump kampánya egyelőre nem találja a fogást Harrison, Trump személyeskedései és dühös kirohanásai pedig nem tűnnek hatékony eszköznek.

A republikánus elnök- és alelnökjelölt szereplése miatt már a párt befolyásos támogatói is morgolódtak, de egyelőre nem sok eredménnyel.

A hétvégén jelent meg az első olyan nagyobb közvélemény-kutatás az Egyesült Államok három úgynevezett csatatérállamából, melynek mintavételénél már elég idő eltelt azóta, hogy kiderült, Kamala Harris lett a demokraták elnökjelöltje. És a kutatás során azt találták, hogy kis mértékben ugyan, de Harris Michiganben, Pennsylvaniában és Wisconsinban is vezet Trumppal szemben.

A választásokig nagyon sok idő van még, és még rengeteg minden forgathatja fel fenekestül az amerikai közéletet, de az elmúlt pár hét eseményeit látva annyit biztosan lehet állítani, hogy Trump és stábja jelenleg nem tudja, mit is kéne kezdeniük Harris felemelkedésével.

photo_camera Fotó: MICHAEL CIAGLO/Getty Images via AFP

A múlt héten részletesen is írtunk arról, hogy a demokraták oldalán Kamala Harris szinte biztosra vehető elnökjelöltsége, illetve Tim Walz alelnökjelöltsége hosszú idő után először kifejezetten lelkessé tette a párt szavazóit, és nagy tömegeket megmozgató kampányeseményeikkel elérték, hogy a média is kiemelt helyen kövesse a kampányukat.

És ahogy sejthető volt, ez pont olyasmi, amit Donald Trump nehezen visel. Amikor Harris kampánya berobbant, voltak már elemzők, akik pont arról írtak, hogy Trump veszedelmes örvénybe keveredhet: ahogy érzékeli, hogy nem róla szólnak a hírek, a figyelem visszaszerzésének érdekében egyre vadabb állításokba lovalhatja bele magát, ami viszont egy ponton érdemben árthat a kampányának is. És épp e folyamatra lehet példa, hogy miután Kamala Harris kampánygyűléseire rendre jóval többen mennek el, mint a republikánusok eseményeire, Trump már arról posztol, hogy az ott született fotókat AI generálta, és nem is volt ott senki. Ami nem túl szerencsés taktika egy olyan esemény esetében, melyen a teljes amerikai sajtó jelen volt.

Hogy Harris felbukkanása óta erősen döcög a Trump-kampány, az a republikánus párt támogatóinak is feltűnt. A New York Times a hétvégén hosszú cikkben mutatta be, hogyan elégedetlenkednek egyre többen a kampány alakulása miatt. Beszéltek például több olyan résztvevővel, akik ott voltak augusztus elején azon a New York-i vacsorán, ahol Trump befolyásos, gazdag támogatói gyűltek össze. Akik közül sokan abban bíztak, hogy Trump biztosítja majd őket, tanult a közelmúlt hibáiból, és kész átszabni a kampányát. Ilyesmire azonban nem került sor.