Nem indul többet nemzetközi versenyen a kínai tollaslabdázó, aki sérült ellenfele iránti tiszteletből spanyol kitűzővel vette át az olimpiai ezüstérmét

A párizsi olimpia legszolidárisabb gesztusát Ho Ping Csiaótól, a női egyéniben olimpiai ezüstérmet nyerő tollaslabdázótól láthattuk. A kínai játékos ugyanis a díjátadóra egy kis spanyol kitűzővel érkezett, amit ezüstérme mellett fel is mutatott a dobogón.

Ho a spanyol Carolina Marín iránti tiszteletét fejezte ki a gesztussal. Marín ugyanis az elődöntőben 21-14, 10-6-re vezetett ellene, amikor egy rossz leérkezés után a combjához kapott. Két ponttal később pedig hatalmas fájdalmai miatt zokogva térdre ereszkedett, és feladta a meccset. Így Ho jutott a döntőbe, nem a tollaslabdatorna legnagyobb esélyesének tartott Marín.

Bár a kínai játékos a finálét elvesztette a dél-korai világbajnok ellen, így is pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el. Ezért is sokkolt sokakat mai bejelentése, miszerint visszavonul a nemzetközi versenyektől, de a kínai tornákon továbbra is elindul majd.



Ho még csak 27 éves, ráadásul a legjobb kínai játékos női egyéniben. Mivel döntésére nehéz racionális magyarázatot találni, szükségszerűen felmerül a gyanú, hogy visszavonulása összefügg a díjátadón tanúsított szolidáris gesztusával. Erre azonban nincs bizonyíték. (via bwfbadminton.com)