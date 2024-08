A tálibok kínai és iráni vendégekkel ünnepelték a hatalomátvételük harmadik évfordulóját

Hatalomátvételük harmadik évfordulóját ünnepelték az afganisztáni tálibok kínai és iráni diplomata vendégekkel szerdán a bagrami egykori amerikai légitámaszponton.

Bár Hasszan Ahund, az „Afganisztáni Iszlám Emírség” miniszterelnöke nem volt jelen a ceremónián, a kabinetfőnöke felolvasta a közleményét, amiben méltatta a tálib kormányt. A közlemény szerint a kabinet „felelőssége fenntartani az iszlám uralmat, megvédeni az emberek életét és tulajdonát, valamint a nemzet tiszteletét”.

A tálib vezetés magas rangú tisztségviselői helikopteren érkeztek a Kabultól 40 km-re lévő, legnagyobb afganisztáni légitámaszpontra. A nyugati haderők 2021-es kivonulásáig a bázis két évtizeden át az Egyesült Államok egyik legfontosabb támaszpontja volt a térségben. A tálibok 2021. augusztus 15-én vonultak be Kabulba, de az afgán naptár szerint az évfordulót egy nappal korábban ünneplik.

„Ezen a napon Allah egy nemzetközi, arrogáns megszálló erő felett aratott győzelemben részesítette Afganisztán Mudzsahed-nemzetét” – írta Ahund.

Az országban máshol is megünnepelték a tálib hatalomátvétel harmadik évfordulóját.

photo_camera Tálibok ünnepelnek Kabulban a hatalomátvétel harmadik évfordulóján. Fotó: Haroon Sabawoon/Anadolu via AFP

Közben a déli Kandahár tartományban az ISIS esetleges támadásai miatt meg kellett erősíteni a helyi biztonsági intézkedéseket, ami árnyékot vetett az évfordulós ünnepségekre.

A radikális iszlamista tálibok továbbra is elszigeteltek nemzetközileg, eddig egyetlen ország sem ismerte el a kormányukat. A szélsőségesek hatalomra kerülésük óta iszlám törvénykezést vezettek be, ami nem utolsósorban a nők jogainak jelentős csorbítását jelenti. A lakosság ezenfelül többek között az elmaradó humanitárius segélyek és az ingatag biztonsági helyzet miatt is szenved, az afgán gazdaság pedig romokban van. (via MTI)