J. K. Rowling és Elon Musk neve is szerepel Imane Helif feljelentésében

Az algériai bokszoló a francia hatóságokhoz nyújtott be online zaklatás (cyberbullying) miatt büntetőfeljelentést. A Variety azt írja, a „súlyos online zaklatás” miatt benyújtott feljelentésben szerepel J. K. Rowling és Elon Musk neve is.

photo_camera Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

A párizsi ügyészség a Varietynek küldött válaszában megerősítette, hogy megkapta a Helif által benyújtott panaszt, és vizsgálatot indítottak „a nemi hovatartozás miatti online zaklatás, a nemi hovatartozás miatti nyilvános zaklatás, a diszkriminációra való nyilvános felbujtás és a származás miatti nyilvános zaklatás vádpontjaiban”.

A feljelentést ismeretlen személyek ellen nyújtották be, azért, hogy az ügyészségnek meglegyen a „mozgástere” hogy mindenki ellen nyomozhassanak, azok ellen is, akik álnéven írtak gyűlöletkeltő üzeneteket. Ettől független a feljelentésben megemlítik J. K Rowlingot és Elun Muskot, de Donald Trumpot is.

Az algériai Imane Helif meccseit a párizsi olimpia alatt végig hatalmas figyelem övezte, főként miután 46 másodperc alatt győzte le az olasz Angela Carinit, aki a testi épségét féltve adta fel a küzdelmet. Ezután lángoltak fel a viták Helif és a tajvani Lin Yu-ting nemével kapcsolatban, felidézve, hogy korábban az oroszok által vezetett Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) mindkettőjüket eltiltotta a magas tesztoszteronszint miatt.

Imane Helif a folyamatos támadások ellenére menet közben mindössze egyetlen interjút adott, ahol a nemével kapcsolatos kérdésekre nem válaszolt, csupán annyit üzent: „Üzenem a világ minden emberének, hogy tartsák tiszteletben az olimpiai alapelveket és az olimpiai chartát, tartózkodjanak a sportolók megfélemlítésétől, mert ennek nagyon erős hatása van. Ez tönkreteheti az embereket, megölheti a gondolataikat, a lelküket és az akaratukat. Emiatt kérem őket, hogy fejezzék be a zaklatást.”

Az XY kromoszómájú női bokszolókról ebben a cikkben írtunk szakértőket megkérdezve.