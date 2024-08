Lemondott a kalotaszegi esperes, aki a melegek kínzásáról posztolt az olimpiai megnyitó után

Lemondott az esperesi tisztségéről Vincze Minya István, aki a párizsi olimpia megnyitója kapcsán írt arról egy Facebook-posztban, hogy az LMBTQ-embereket felnégyelné és megnyúzná, számolt be a Transtelex.

A kalotaszegi esperest a múlt héten az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szólította fel lemondásra, mondván, „az egyház minden szélsőséget elítél, beleértve azt a fajta szélsőséget is, amit Vincze Minya István kalotaszegi református esperes is képviselt a nemrégiben közzétett Facebook-bejegyzésében.” A püspök elmondta, hogy már a Transtelex cikkének a megjelenése után felhívta az esperest, és felszólította, hogy azonnal adja be a lemondását.

A Transtelex most azt írja, bár Vincze Minya István lemondott az esperességről, továbbra is református lelkipásztorként szolgálhat a Nyárszó-Sárvásári Református Egyházközségben.

„Aki ilyen érzelmeket fogalmaz meg, az kárt okoz magának is és a közösségnek is. (...) Eljutott hozzám, le van téve a lemondása, ezzel be van fejezve az ügy” - mondta Kató Béla a lapnak.

„Sajnálatosnak tartok minden olyan esetet, amikor az emberek nem gondolkodnak és érzelmeik által vezetve ilyen dolgokra ragadtatják magukat. Ez nem jó, ez nem hasznos, és sehol sem építő jellegű, egyik oldalon sem. Azért vegyük ezt tudomásul: sem egyházban, sem világiakban, sem újságban, sem különböző szervezetekben, sem sehol. Aki ilyen érzelmeket fogalmaz meg, az kárt okoz magának is és a közösségnek is” – jelentette ki a püspök.

A lelkipásztori tisztségéről Vincze Minyát viszont nem lehetne lemondatni, ugyanis ahhoz fegyelmi eljárás kellene.

„Nekem nincs se hatalmam, se lehetőségem, hogy felülről fegyelmi eljárást indítsak, az mindig a gyülekezet részéről jön, ha jön. És utána van ennek egy független bizottsága, mint a bíróság, ami eldönti, hogy mit, hogyan lehet tenni. De ezzel, hogy ő lemondott a tisztségéről, be van fejezve, nincs mit kezdeni tovább” - mondta.

„Valamennyit élve kiherélni ha még megvannak a tö…k, a lyukaikba égő parazsat tenni, majd élve megnyúzni és végül felnégyelni” – írta Vincze Minya István, az Erdélyi Református Egyházkerület kalotaszegi esperese július 27-én egy Facebook-bejegyzésben, amit a párizsi olimpia megnyitójának sokat vitatott jelenetéből kivágott képkockákból összevágott kollázzsal illusztrált. A bejegyzést a Transtelex vette észre és számolt be róla. Az esperes már korábban is közzétett egy felháborodott bejegyzést, amiben azt írta: „A pohár betelt. Öltözzétek fel az Isten fegyverzetét és irtsátok, vágjátok és küldjétek a pokol tüzébe az ördögnek ezt az elfajult nemzetségét.”