Szabotázs gyanúja miatt lezárták a kölni repülőtér melletti katonai bázist

Szabotázsgyanú miatt lezárták a kölni repülőtér mellett lévő német katonai bázist, ahol illetéktelen behatolást, a helyi vízellátórendszer működésében pedig zavart észleltek – írta meg a Spiegel.

A 4300 katonát és 1200 polgári alkalmazottat foglalkoztató bázison a lap szerint a víz azután szennyeződhetett, hogy valaki a kerítést átvágva behatolt oda. Az ügyben nyomozó hatóságok felszólították a támaszponton lévő katonákat és civil dolgozókat, hogy ne igyanak csapvizet.

Az ügyben a rendőrség, a katonai rendőrség és a katonai hírszerzés is vizsgálatot indított.

A Köln-Wahn bázison állomásozik az a katonai repülőgépflotta, amivel Olaf Scholz kancellár és a miniszterei utaznak.

photo_camera Ulrich Fonrobert alezredes az észak-rajna-vesztfáliai tartományi parancsnokságtól újságíróknak beszél a bázison történtekről 2024. augusztus 14-én. Fotó: Roberto Pfeil/dpa Picture-Alliance via AFP

Később hasonló incidensről érkezett jelentés a nyugat-németországi Geilenkirchen városában, a szintén Kölnnel azonos tartományban található NATO-légibázisról, amit szabotázs gyanúja miatt lezártak – közölte a berlini területi parancsnokság szóvivője.

Az esetről a Süddeutsche Zeitung számolt be, ami szerint a hatóságok vizsgálják, hogy a légi támaszponton is szennyezett víz miatt történt-e valami.

Azt még nem tudni, hogy ki követte el a szabotázst, de Jens Stoltenberg NATO-főtitkár nemrég arra figyelmeztetett, hogy kialakulóban van egy olyan minta, ami szerint az orosz hírszerzés egyre merészebben lép fel a tagállamok ellen, és ez kibertámadások mellett helyszíni műveletekre is vonatkozik. Lengyelország, az Egyesült Királyság és Csehország is hasonló incidensekről számolt be az elmúlt hónapokban. (DW, MTI)