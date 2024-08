1,4 millió lánynak nincs már lehetősége tanulni a tálibok által irányított Afganisztánban

Az Afganisztánt három éve vezető tálibok már 1,4 millió lányt fosztottak meg a tanulás jogától, közölte az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) csütörtökön. Afganisztánban a világon egyedül tiltott a nők közép- és felsőfokú oktatása. A lányok hatodik osztály felett azért nem tanulhatnak, mert az a vezetés szerint ütközne az iszlám saría törvénnyel.

photo_camera Tálib biztonságiak hatalomátvételük harmadik évfordulójának ünnepén Kabul közelében Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

„Ha hozzáadjuk ehhez a számhoz azokat, akik a tilalmak bevezetése előtt sem jártak iskolába, akkor az országban jelenleg élők közül csaknem 2,5 millió lányt fosztottak meg a tanuláshoz való jogától, ami az afgán iskoláskorú lányok 80 százalékát jelenti” – írja jelentésében az UNESCO.

Az utóbbi években több riport is megjelent arról, hogy afgán lányok titkos iskolákban próbálnak továbbtanulni. A Radio Free Europe 2023-ban 21 ilyen titkos iskoláról számolt be, amelyeket egy kiutasított afgán nőjogi aktivista üzemeltetett.

photo_camera Afgán lány egy titkos iskolában Fotó: DANIEL LEAL/AFP

Általában is romlott az oktatás helyzete az országban: a hatalomátvétel óta 1,1 millióval kevesebb lány és fiú jár iskolába. Az UNESCO szerint „egy egész generáció jövője került veszélybe”. A szervezet szerint a visszaesés egyik oka, hogy nők nem taníthatják a fiúkat, valamint hogy az egyre rosszabb gazdasági körülmények között a szülők iskoláztatás helyett inkább dolgoztatják gyerekeiket.

A tálibok kínai és iráni diplomata vendégekkel szerdán ünnepelték hatalomátvételük harmadik évfordulóját, a nyugati haderők kivonulását, miközben a radikális iszlamista vezetés továbbra is elszigetelt nemzetközileg. A lakosság a jogfosztásokon túl az elmaradó humanitárius segélyek és az ingatag biztonsági helyzet miatt is szenved, az afgán gazdaság romokban van. (via MTI)