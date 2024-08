Már öt embert vádolnak Matthew Perry halála miatt

Köztük két orvost és a színész személyi asszisztensét. A rendőrség csütörtökön közölte, hogy a Matthew Perry halála miatt májusban indított nyomozásuk során sikerült leleplezniük egy bűnszövetkezetet, aminek tagjai ketamint terjesztettek.

A Jóbarátok színészét tavaly októberben találták holtan Los Angeles-i otthonában. A boncolási jegyzőkönyvéből kiderült, hogy halálát „ketamin akut hatása” miatti baleset okozta. Perry 54 éves volt.

photo_camera Fotó: CHRIS DELMAS/AFP

Martin Estrada amerikai ügyész csütörtökön úgy fogalmazott, a vádlottak „kihasználták Perry függőségét”, és „tudták, hogy amit tesznek, azzal nagy veszélynek teszik ki őt, mégis megtették”.

A BBC azt írja, a vádlottak közül hárman – köztük Perry asszisztense is – már bűnösnek vallották magukat a kábítószerrel kapcsolatos vádakban. Két másik vádlottat, egy orvost és egy „Ketaminkirálynő” becenéven ismert nőt csütörtökön vettek őrizetbe.

Az ügyészek szerint Perry asszisztense, Kenneth Iwamasa két orvossal együttműködve több mint 50 ezer dollárnyi ketamint adott a színésznek a halála előtti hetekben. Szerintük megpróbáltak hasznot húzni Perry függőségéből, legalábbis az egyik orvos, Salvador Plasencia állítólag azt írta egy szöveges üzenetben: „Vajon mennyit fog fizetni ez az idióta?”

A vádirat szerint Plasencia „a szakmai gyakorlat szokásos menetén kívül és törvényes orvosi cél nélkül” adott be ketamint Perrynek. A vádirat szerint a színész asszisztensének is megtanította, hogyan adjon be Perrynek ketamint a megfelelő biztonsági eljárások és felügyelet nélkül. Az ügyészek szerint a halála előtti négy napban Iwamasa legalább 27 adag ketamint adott Perrynek. Még úgy is, hogy nem sokkal korábban Perry egy nagy adag ketamin miatt „lefagyott”, ami miatt még Plasencia is azt mondta, a továbbiakban ne adjon neki hasonló méretű adagot.

Plasenciának a drogot a vád szerint Jasveen Sangha, a „Ketaminkirálynő”, Erik Fleming és a szintén orvos Mark Chavez szállította. Chavez, Fleming és Iwamasa bűnösnek vallották magukat, Sangha és Plasencia ártatlannak vallották magukat. (BBC)