Vitézy: Lázár János annyi kárt okozott, ami a kommunizmus évtizedeinek közlekedési minisztereit is alulmúlja

„Lázár János ma közlekedési reformnak álcázott sajtótájékoztatón próbálta menteni a saját miniszterségét a magyar vasút szolgáltatási színvonalának teljes összeomlása után” – ezzel kezdte Facebook-posztját Vitézy Dávid, aki bejegyzésében aztán reagált arra is, hogy az építési és közlekedési miniszter hosszú percekig ekézte Vitézyt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Kirúgta a MÁV vezérigazgatóját, lecserélt vezetőket, majd olyan jogszabályi módosításokat jelentett be, amik pontosan a ma újdonságként előadott tartalommal 12 éve hatályban vannak: jelenleg is van előírt minimumszolgáltatás előírva minden településre a személyszállítási törvényben. Lázár persze beszólt mindenkinek, aki kritizálni meri - természetesen a tőle megszokott útszéli stílusban nekem is” – írta most Vitézy, aki szerint „Lázár János saját miniszteri döntéseivel annyi kárt okozott, ami a kommunizmus évtizedeinek közlekedési minisztereit is alulmúlja”.

„Vidéki vasútvonalak bezárása,

minden vasúti járműbeszerzés lemondása,

a hosszú távon fontos nagyberuházások leállítása a nagysebességű vasúttól a Budapest-környéki vasútfejlesztésekig,

a vasútfejlesztés szakmai intézményrendszerének teljes szétverése,

a források kivonása és a tarifarendszer átgondolatlan átalakítása miatt a jegybevételek pótlás nélküli eltűnése mind-mind hozzájárultak és előidézték a MÁV válságát”