Elkapkodták a magyarok a légkondikat és a ventilátorokat idén nyáron

Az idei nyár hőhullámai alaposan megdobták a légkondik és a ventilátorok forgalmát a 24.hu körképe szerint. A Media Marktnál míg 2022-ben még visszaesést tapasztaltak a forgalomban, tavaly és idén masszív, 70 százalékos növekedés történt. A 2024-es növekedés mozgatórugója ugyanakkor a vállalat szerint egyértelműen az extrém hőhullámok eredménye, amik rendesen megdobták a keresletet.

Hasonlókat tapasztalt a eMAG is, ahol az értékesítési statisztikáik szerint szintén úgy vélik, lehet összefüggés az idei különösen forró nyár és a légkondicionálók, valamint a szobai ventilátorok értékesítésének jelentős növekedése között. Idén júliusban hirtelen megugrott az ilyen termékek értékesítése mind a saját, mind a Marketplace-partnerek által forgalmazott termékek esetében: majdnem kétszer annyi ventilátor és légkondicionáló kelt el az eMAG-on, mint 2023 júliusában vagy 2022 júliusában.

A Media Marktnál is hasonló tendenciát figyeltek meg, bár 2021-2022 között kisebb mértékben visszaesett a forgalom, bár azt hozzátették, hogy a mobil klímák eladása ezt kompenzálta. A cég lehetségesnek tartja, hogy ebben szerepet játszott a vásárlók tudatossága is, hogy időtállóbb, a téli hónapokban fűtésre is használható eszközt szereztek be, de az idei hőhullámok már a ventilátor eladásokat is meglódították, a forgalom 2023 és 2024 között 110 százalékkal emelkedett.

A légkondik iránti megugró igény a villanyórákat is alaposan megpörgette, július 17-én a Mavir adatai szerint megdőlt az áramfogyasztási rekord. A rendszerterhelés csúcsértéke 6951 megawatt volt a 19:45 és 20:00 közötti időszakban. A lap szerint ezzel ördögi körbe kerültünk, hiszen a klímaváltozás miatti egyre magasabb hőmérséklet miatt egyre többet alkalmazzuk a meleget enyhítő technológiát, egyre több energiát igényelve, ez viszont pont azon emberi tevékenység, ami közvetve hozzájárul a felmelegedés gyorsuló üteméhez.