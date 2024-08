Nem volt még ilyenre példa, négy nap után elbontották a sajtófotó-kiállítást Debrecenben

Szombat reggel, mindössze négy nappal a 42. Magyar Sajtófotó Kiállítás megnyitója után bontani kezdték a tárlat teljes anyagát Debrecenben, miközben a szabadtéri kiállításnak szeptember 8-ig adott volna otthont a város – írja a Debreciner, amely szombat délig semmilyen érdemi választ nem kapott az elbontás okáról. Bánkuti Andrást, a MÚOSZ fotóriporteri szakosztályának vezetőjét péntek este hívták fel a szervezők azzal, hogy „kaptak egy utasítást a polgármesteri hivatalból”, hogy reggelre el kell tüntetni a fotókat. Bánkuti a helyszínre ment, de nem kapott ennél részletesebb magyarázatot az intézkedésre, Papp László polgármestert sem érte el.

A polgármesteri hivatal viszont válaszolt a hvg.hu megkeresésére, annyit árultak el, hogy a kiállítás képanyaga

a Debreceni Virágkarnevál iránti hatalmas érdeklődés miatt lett elbontva, biztonságtechnikai okokból.

A tájékoztatás szerint a kiállításnak a jövőben egy új, ideálisabb helyszínt keresnek, most elsődleges céljuk a virágkarneválra érkezők biztonsága. Bánkuti András szerint ilyenre még egyszer sem volt példa a sajtófotó-kiállítás 42 éves történetében. Azt tudja hallomásból, hogy 2023-ban a debreceni orosz konzul „nehezményezte, mit keresnek itt ukrán képek is”, ám akkor nem történt bezárás. Nem tartja kizártnak, hogy mivel most is voltak ukrajnai háborús fotók, esetleg ő szólt közbe ismét.