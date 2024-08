Országos sztrájkba kezdtek az indiai orvosok egy doktornő megerőszakolása és meggyilkolása miatt

Az ország legnagyobb orvosi szervezete, az Indiai Orvosi Szövetség (IMA) közlése szerint szombaton országszerte leállítanak minden nem alapvető kórházi szolgáltatást. Az országos sztrájkot azért szervezték, mert múlt héten a nyugat-bengáli Kolkata városában megerőszakoltak és megöltek egy doktornőt, írja a BBC.

Az IMA a gyilkosságot barbár bűntettnek minősítette és az ország támogatását kérte az igazságért folytatott küzdelemben. A támadás elleni tiltakozások már a megelőző napokban is voltak, és egyaránt a nők fokozottabb védelmére hívták fel a figyelmet.

photo_camera Fotó: ABU SUFIAN JEWEL/Middle East Images via AFP

A mostani, 24 órásra tervezett sztrájk alatt a sürgősségi és baleseti betegellátás továbbra is működik. Az IMA egy követeléslistával is előállt, amelyen a törvény szigorítását kérték az egészségügyi dolgozók nagyobb védelme érdekében, a kórházak biztonságának fokozását, valamint biztonságos pihenőterek létrehozását is szeretnék.

A 31 éves doktornő megerőszakolása sokkolta az országot, súlyos sérüléseket elszenvedett félmeztelen testét múlt héten fedezték fel a kórház egyik szemináriumi termében, ahova elvonult pihenni a műszakja alatt. A bűncselekménnyel összefüggésben egy kórházban dolgozó önkéntest tartóztattak le a hatóságok.

Nyugat-Bengáliában már szerda este is volt egy nagyobb tüntetés, nők tízezrei vonultak az utcákon függetlenséget, szabadság és félelem nélküli életet követelve. Bár a tiltakozások békések voltak, a rendőrség és egy férfiakból álló ismeretlen csoport között összecsapások törtek ki, miután utóbbiak behatoltak a kórházba, amely a bűncselekmény helyszíne volt. Ezzel összefüggésben 25 embert tartóztattak le.