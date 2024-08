Távirányításos füstbombát hoztak működésbe a Fradi-szurkolók az Újpest-táborban

A hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra győzött a Fradi az Újpest ellen a szombati meccsükön. Mindkét tábor készült az NB I-ben derbinek számító meccsre, a játékot füstbombák miatt meg is kellett szakítani a második félidő elején.

Volt azonban egy olyan füstbomba is, amit a fradisták hoztak működésbe távirányítóval a vendég szurkolók között. Erről egy videót is felrakott az FTC legnagyobb ultracsoportja, a Green Monters, amit aztán a Hungarian Fanatics is megosztott.

A videón az látszik, hogy közvetlenül az Újpest-tábor mellett ütötte be valaki a távirányítóba az ACAB (all cops are bastards, azaz minden zsaru barom) kódot, mindezt a látványosan unatkozó rendező szeme előtt.