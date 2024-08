Magánrepülővel, 1600 kilométerről ingázik majd munkahelyére a Starbucks új vezérigazgatója

Magánrepülővel ingázik majd a Starbucks seattle-i központjába a cég új vezérigazgatója. Brian Niccol az 1600 kilométerre lévő dél-kaliforniai Newport Beachen lakik, onnan repül majd heti háromszor a kanadai határ melletti Seattle-be.

Niccol szerződése alapján évi 1,6 millió dollárt keres majd a cégnél, az összeg azonban bónuszokkal és jutalomként kapott részvényekkel az évi 23 millió dollárt is megközelítheti.

photo_camera Brian Niccol Fotó: DYLAN BUELL/AFP

A Starbucks 2023-ban szabályozta munkavállalói otthoni munkavégzését. A szabályok szerint mindenkinek legalább heti háromszor be kell mennie az irodába, így Niccolnak legalább ennyiszer repülőre kell majd szállnia. Kaliforniai napjai miatt sem kell azonban aggódnia, a cég ugyanis irodát és asszisztenst is biztosít számára Newport Beachen. (via Vice)