Rakétákkal és drónokkal támadta Izraelt a Hezbollah

Több mint 50 rakétával és seregnyi drónnal támadta meg az Izrael által ellenőrzött Golan-fennsíkot a Hezbollah. A támadásban egy ember megsérült.

A libanoni terrorszervezet nyilatkozata szerint a hadművelet egy kedd éjszakai izraeli csapásra adott válasz volt. Az izraeliek támadásában egy ember meghalt, tizenkilencen pedig megsérültek.

photo_camera Romokat takarítanak a Golan-fennsíkon a támadás után Fotó: JALAA MAREY/AFP

A Hezbollah nem sokkal azután támadott, hogy az Egyesült Államok intenzívebben kezdett dolgozni a gázai tűzszünetért.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter az elmúlt napokban kilencedik diplomáciai útján vett részt Izraelben. Miután hétfőn tárgyalt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, azt mondta, az izraeliek hajlandóak engedni követeléseikből a gázai tűzszüneti megállapodás, valamint a túszok elengedése érdekében.

Blinken kedden egyiptomi és katari mediátorokkal is tárgyalt, a Hamász azonban egyelőre nem reagált az amerikaiak javaslatára, így a hadviselő felek egyelőre nem kerültek közelebb a tűzszüneti megállapodáshoz. (via The Guardian)