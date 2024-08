500 ezer fát vágtak ki a Tesla gigagyára miatt Berlin közelében

Műholdas felvételek szerint 329 hektárnyi erdőt irtottak ki a Tesla németországi gyárának fejlesztése miatt, ami, ahogy a Guardian is írja, azt jelenti, hogy körülbelül 500 ezer fát vágtak ki 2020 márciusa és 2023 májusa között.

A gyár építése miatt többen tiltakoztak és tiltakoznak a mai napig is, a Tesla-vezér Elon Musk bírálta a helyi rendőrséget is, amiért „baloldali tüntetőket” engedtek el. A tiltakozók egyik csoportja márciusban felgyújtott egy villanyoszlopot is, ami miatt leállt pár napra a gyár.

A Tesla gyára ellen tiltakozó egyik csoport munkatársa szerint a Tesla az elektromos járművek gyártásával nemcsak a gyárai közelében okozott természetpusztítást, de a fémbányászattal globális károkat is okozott.

A Kayrros vezető elemzője, Antoine Halff szerint ugyan tény, hogy a Tesla németországi gyára miatt rengeteg fát vágtak ki, ezt „perspektívába kell helyezni azzal az előnnyel szemben, amit a belső égésű motoros autók elektromos járművekkel való helyettesítése jelent”. (Guardian)