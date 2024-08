„Elcsesztük” – mondta a gyártó, majd törölte Coppola új filmjének előzetesét

„Elcsesztük” – ezzel kezdődik a Lionsgate nevű forgalmazó cég közleménye, amely arról szól, miért vonták vissza a szerdán közzétett előzetest Francis Ford Coppola új, Megalopolis című filmjéhez. A videó azzal kezdődik, hogy negatív idézeteket mutat be elismert kritikusoktól Coppola korábbi, később aztán nagyra értékelt filmjeiről, mint A Keresztapa és az Apokalipszis most. „A zsenialitást gyakran félreértik” – mondja végül a kísérő narráció. A New Yorker kritikusától, Pauline Kael-től például ezt idézik: „művészkedése csökkenti értékét”. Csakhogy Kael soha nem mondott ilyet. Ahogy Andrew Sarris, a Village Voice kritikusa sem írta azt a Keresztapáról, hogy „hanyag, önző film”, és Rex Reed a Daily Newstól sem fogalmazott úgy az Apokalipszis most-ról, hogy „egy eposzi szemétdomb”. Az előzetest tehát törölte a Lionsgate, de nyilván fennmaradt más csatornákon.

A cég közleménye bővebben így hangzik: „Őszinte bocsánatunkat fejezzük ki az érintett kritikusoknak, valamint Francis Ford Coppolának ezért a megbocsáthatatlan hibáért az ellenőrzési folyamatunkban. Elszúrtuk. Sajnáljuk.”

A Megalopolis premierje az idei cannes-i filmfesztiválon vegyes fogadtatásban részesült, a Guardian kritikusa, Peter Bradshaw „felfújt, unalmas és zavarba ejtően sekélyes filmnek” nevezte (és ez tényleg így volt). A filmet, amelyet a „modern Amerikában játszódó római eposzként” írnak le, és Adam Driver főszereplésével készült, 120 millió dollárból forgatta Coppola a saját költségén, és a Lionsgate vásárolta meg az amerikai forgalmazási jogokat.



