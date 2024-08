Elénekelték a Túrót eszik a cigányt, mégis eltetették a tajvani kórus zászlóját a nyíregyházi kórusfesztiválon

Olvasónk hívta fel a figyelmet a tajvani CNA tudósítására, amely a Tajpej Filharmónia Kamarakórusának nyíregyházi fellépéséről számol be. A kelet-ázsiai kórus a XV. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál vendégei volt. A cikkben megszólal Ku Jucsung kórusvezető, aki elmondta, hogy amikor a színpadon voltak, végig kirakták maguk mögé a Kínai Köztársaság, azaz Tajvan zászlaját. „A szervezők szerint a fesztiválnak nagy a médiahatása, és a kínai nagykövetségtől kezdve a kínai külügyminisztériumig nyomást gyakoroltak a magyar külügyminisztériumra, hogy a fesztivál szervezői távolítsák el a Kínai Köztársaság zászlaját” – mondja Jucsung. A szervezők az utolsó napon, 20-án végül kénytelenek voltak levenni a zászlót. A kórusvezető szerint ez nem az első alkalom, hogy a kínai nagykövetség tiltakozásával szembesülnek. Azt mondja, a szervezők folyamatosan bocsánatot kértek a kórustól, de a kormányzati nyomás miatt kénytelenek voltak meghozni ezt a döntést. „Mi ezt meg is értjük” – fogalmazott Jucsung.

photo_camera A Tajpej Filharmónia Kamarakórus Nyíregyházán a CNA-n megjelentetett fotón. Forrás: CNA

A tajvaniak amúgy nagyon sikeresek voltak Nyíregyházán. A gyerekkórusuk is itt volt, akik aranyérmet nyertek a versenyen, karmesterük pedig elnyerte a legjobb karmesternek járó díjat. A Tajpej Filharmonikus Gyermekkórus szétosztotta az általuk hozott kis zászlókat a japán, holland és olasz csapatoknak is, akik együtt lengették a zászlókat. Az előadás után az egész közönség együtt kiáltotta: "Tajvan, Tajvan", ami megható pillanat volt – írja a tajvani lap. Ku Jucsung pedig nagyon hálás a szervezők támogatásáért. „Amikor megkérdeztük, hogy felhozhatjuk-e a saját zászlónkat a színpadra az előadáshoz, a szervezők azonnal azt mondták, hogy tiszteletben tartják és üdvözlik ezt. Ez is nagyon megható volt számunkra. A helyszíni bemutatáskor és díjátadáskor is Tajvanról érkezőként mutattak be minket, és éreztük, hogy tehetetlenek a nyomással szemben.”

Az eseményről a szabolcsi hírportál, a szon.hu is tudósított, de a zászlóról szóló részlet kimaradt az írásból. Ők azt írják, „a hétfő esti koncertet a Pro Musica Leánykar kezdte, majd a tajvani együttes lépett színpadra hatalmas sikert aratva, a hangverseny végén szűnni nem akaró taps volt a kórus jutalma. Zárásként a Pro Musica Leánykar és a Tajpej Filharmónia Kamarakórusa közösen énekelte el Kodály Zoltán Túrót eszik a cigány című szerzeményét”.