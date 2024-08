Nem a magyar állam az első, ami politikai fegyverként utaztatná a bevándorlókat

Gulyás Gergely mai kormányinfós bejelentésének, hogy a magyar állam ingyen szállítaná Brüsszelbe a határainál megjelenő menekülteket, van egy kétéves előzménye az Amerikai Egyesült Államokban, amely a republikánus belpolitika egyik szürke fejezete.

2022 áprilisában Greg Abbott texasi republikánus kormányzó bejelentette, hogy állama elkezdi más államokba szállítani azokat a menekülteket, akiket szabadon engedtek a szövetségi őrizetből. Azt mondta, ezt azért teszi, hogy megakadályozza, hogy Texas, az ő saját állama „viselje a nyitott határokat támogató személyek miatt az ország más részeiben okozott terheket”.

2024-re Texas állami költségen 102 000 migránst szállított New Yorkba, Chicagóba, Denverbe, Philadelphiába, Los Angelesbe és Washingtonba. Hogy mi a közös ezekben a városokban? Többségében demokrata szavazók lakják, demokrata politikusok vezetik. A republikánus texasi vezetés célja nem titkoltan az volt, hogy a nagy létszámú bevándorlóval politikai nyomást helyezzen azokra a közösségekre, akik pozitívan, de legalább is megértően viszonyultak a bevándorlás kérdéséhez. Csak New Yorkba már 37 ezer, főként a széteső Venezuelából származó ember került így. Minderre Texas az elmúlt két évben 148 millió dollárt költött, a kétéves költségvetése fél százalékát.

Abbott annak ellenére folytatta a migránsok buszoztatását, hogy a New York Times már pár hónappal a program kezdete után, 2022-ben megírta, hogy milyen visszás módszerekkel jött létre. Ron DeSantis, Florida kormányzója is aláírt egy hasonló rendelkezést akkor, ami arra az időszakra 12 millió állami költségvetésből származó dollárt különített el a migránsok buszoztatására. Azt az összeget azonban nem Floridában, hanem szintén Texasban költötték el a floridai adófizetők, ott volt ugyanis nagy számú venezuelai menekült, és ott épült ki ez az embereket politikai fegyvernek tekintő rendszer.

photo_camera Ez a busz El Pasoból indult Chicagoba tele venezuelai bevándorlóval 2024 január 5-én. Fotó: TNS/ABACA/TNS/ABACA via Reuters Connect

A New York Times azt is kiderítette, hogy egy Perla Huerta nevű nő volt a főszereplő. Ő volt az, aki megkereste a venezuelaiakat, ingyen ételt biztosított nekik az utazás napján, odavezényelte őket a repülőkhöz (akkor még charterjáratokat, magángépeket is használtak erre). Huertáról aztán kiderült, hogy katonai kémelhárító volt korábban, több iraki és afganisztáni bevetésen is részt vett. A repülőket biztosító Vertol Systems, amely több millió dollárt zsebelt be így, Matt Gaetz-hez köthető, aki ma már republikánus kongresszusi képviselő.

Több cikk is megszólaltat olyan bevándorlókat, akiket másik államba kényszerítettek. Kevesek tartják úgy, hogy ezzel jóra fordult az életük, a többség becsapva érzi magát. Elmondták, hogy azok, akik a repülőkhöz, majd később a buszokhoz irányították őket, azzal kecsegtették őket, hogy a demokrata nagyvárosokban majd munkalehetőséget, lakhatást kapnak, el van intézve minden. Természetesen nem így volt, a legtöbb esetben ott is valamilyen átmeneti befogadó helyre kerültek ezek az emberek.

