Tyúkól #23: A brat summerből a higgadt lány őszbe

Az idei nyár hivatalosan is a brat lányoké! - írtuk meg júliusban, miután a brit dalszerző és énekes, Charli XCX kiadta „Brat” című hatodik stúdióalbumát. Rajongói perceken belül bratként kezdtek hivatkozni magukra, és olyan virális mémekké változtatták az album artworkjét, hogy mostanra az egész közösségi média egyetlen óriási bratviccnek tűnik. Sőt, a koszos lime-zöld szín és az Arial Narrow betűtípus mostanra nemcsak az internet, hanem a popkultúra és az aktuálpolitika meghatározó vizuális eleme is lett.

A New York Times cikkében megszólaló harminc körüli nők szerint a „bratek” szemtelenek, nem hajlandók megfelelni a társadalmi elvárásoknak, fittyet hánynak rá, ki mit gondol, akár szó szerint is szembe köpik a felettük hatalmat gyakorlókat. Őszinték, harmincasok, jól szórakoznak és előszeretettel használják a randiappokat: az itthon is egyre népszerűbb, önmagát modern randiappként definiáló Feeld-en már kifejezetten „bratségre” is lehet szűrni.

Kun Zsuzsi szabadságát tölti, így harmadikként Jelinek Anna, a 444 újságírója csatlakozik hozzánk, aki nemrég nagycikkben írt a jelenségről.

Olvasásra, hallgatásra ajánljuk még:

Illusztráció: Kiss Bence/444