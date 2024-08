Két napon belül a harmadik ismert LMP-s hagyja ott a pártot

A szombati tisztújítás után kilép az LMP-ből Keresztes László Lóránt, a politikus a Facebookon tette közzé a döntését.

Keresztes azt írta, 14 és fél év után szünteti meg a tagságát, miután a pártvezetésből tavaly önként távozott. „Nem tudtam, és nem is akartam már követni azokat a politikai kanyarokat, amelyeket a pártvezetés leírt.”

Azt is írta, hogy elfogadhatatlan, hogy a pártvezetés kulcsszereplői részéről nem történt meg a szembenézés és nem vállalták a felelősséget a választás után, és hogy a szombati tisztújítást követően bizonyossá vált, hogy ez nem is fog megtörténni. Bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy

egy játékszerré züllesztett, a zöld politikától eltávolodó, és öncélúvá vált pártnak nem akarok a tagja maradni.

A tisztújítás után kilépett Schmuck Erzsébet is. „Ez a párt már nem zöld párt, és ellenzéki pártként is megsemmisült. Ezt a pártot Ungár Péter teljesen leuralta”, írta szombati bejegyzésében.

Noha már régóta nem politizál, formálisan még LMP-tag volt Vágó Gábor is. Ő is szombaton jelentette be a kilépését. Azt írta, „először csak érzelmileg eltávolodtam. Aztán elfelejtettem kilépni. Majd azt is, hogy tag vagyok. Arra aztán várhattam, hogy engem is majd kizár az Etikai Bizottság. Úgy látszik, már az sem működik úgy, mint valaha. Ezért most már tényleg kilépek az LMP-ből”.

Az LMP szombati közgyűlése Ungár Péter mellett Szabó-Kellner Katalint választotta társelnöknek – ő pesterzsébeti önkormányzati képviselő –, míg az elnökségi tagja Baloghné dr. Bartus Viktória, Hohn Krisztina, Kanász-Nagy Máté és Tóth Áron lett. A párt titkárának Vida Attilát választották. Az elnökség mandátuma két évre, szól, vagyis a 2026-os választásoknak ezzel a vezetőséggel megy neki a párt.