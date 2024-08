MOHU REpont: ahol a főváros elesett, ott a vidék győzedelmeskedett

Augusztus elején számoltunk be arról, hogy óriási a káosz a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. palackvisszaváltós automatái körül Budapesten: az automaták nem működnek, kígyóznak a sorok, halmokban állnak a le nem adott palackok az automaták környezetében.

Megnéztük, hogy mi a helyzet Szegeden: szúrópróbaszerűen látogattunk meg néhány automatát. A MOHU applikációja szerint Szegeden és környékén 114 REpont van, Budapesten pedig 1102. Ha ezt lakosságarányosan is megnézzük, akkor a 2016-as népszámlálás adatai szerint Szeged 161 879 fős lakosságára van 114 automata, amit ha elosztunk, akkor egy főre 0,00070423 automata jut. Ugyanez Budapestnél az 1,756 milliós lakosságra nézve 0,00062756 automata/fő. Bár a különbség nem nagy, de Szeged a számok alapján is jobban teljesít.

Sűrű bocsánatkérések

Nézzük az automatákat. Szeged külvárosában, a szentmihályi Coopban nézem meg először, hogy működik a visszaváltós rendszer. Szerda reggel van, a hosszú hétvége után dolgozni mennek az emberek, de sokan még szabadságon vannak. Ahogy kiszállok a falu boltja előtt, meglátok egy nőt, aki nagy műanyag szatyrokkal halad a bolt irányába, egyértelmű, hogy ugyanazzal a céllal érkeztünk mindketten. A bolt előterében lévő automatához ő ér oda előbb, előttünk egy nő próbál rájönni egy férfi segítségével, hogy mit is kell nyomni, ha nem visszautalást, hanem vásárlási utalványt szeretne. A pénztár mögül odakiabál a boltos:

„Előbb a forint, utána a vásárlási utalvány” - mondja.

A nő és a férfi viszont hiába keresgélik a megfelelő gombokat az automatán, nem találják. Ekkor a pénztáros kilép a pult mögül és odamegy segíteni, megnyomja az érintőképernyőt.

„Ja, érintőképernyős? Bocsánat” - csodálkozik, majd szabadkozik a nő. Miközben kimegy a boltból, tőlem és az előttem álló nőtől is elnézést kér, noha az egész művelet körülbelül két perc volt.

photo_camera Fotó: Fődi Kitti

Az előttem levő nő következik: ő már rutinosabbnak tűnik, nem vásárlási utalványt kér a palackok áráért cserébe, hanem banki átutalást. Egyedül a QR-kód beolvasásával gyűlik meg a baja, hangosan panaszkodik, hogy az istennek nem olvassa be, de a pénztáros rögtön ott terem, a megfelelő szögbe tartja a nő telefonját, és már működik is minden. Ez a nő is megköszöni a türelmet, bocsánatot kér, de már csak tőlem, mögöttem nem áll senki.

Én következem, kicsit izgulok, most csinálom először, Budapesten a rémhírek miatt még nem mertem próbálkozni. Meglepően flottul megy minden, ugyan az automata néha látszólag indokolatlanul visszaköp egy-egy palackot, de első vagy második próbálkozásra benyeli. Aztán kiköpi magából az utalványt és mehetek is be a boltba levásárolni.