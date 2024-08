Pár éve még Putyinnak intett be kapucnis kutyával, most a franciák tartóztatták le – Kicsoda Pavel Durov, a szólásszabadság-mániás, Telegram-alapító csodabogár?

2011 decemberéig minden simán ment a Durov-testvérek életében. A két, szentpétervári születésű csodagyerek, 84-es születésű Pavel és négy évvel idősebb bátyja, Nyikolaj már kisiskolás korában megtanult programozni, Pavel rendszeresen a tanárait idegesítette azzal, hogy újra és újra feltörte az iskolai hálózatot, és az általa nem kedvelt tanárokat szidalmazó üdvözlőképernyőket fabrikált.



Aztán jöttek a sikerek. A szentpétervári egyetem elvégzése után, 2006-ban Pavel lefejlesztette a VKontakte nevű oldalt, ami lényegében az orosz Facebook volt, még az is stimmelt, hogy ez a fejlesztés is egyetemi közösségi hálóként indult. Ez még az az időszak volt, amikor a MySpace volt a nagy közösségi oldal, a Facebooknak akkor még csak 12 millió felhasználója volt.

Ahogy nőtt az oldal, Nyikolaj is hazaköltözött Németországból, és együtt vitték a bizniszt. Maguk köré gyűjtöttek egy csomó 20-as éveiben járó férfi programozót, lehetőleg olyanokat, akik nem isznak és nem buliznak, és éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy jobbak legyenek a Facebooknál.

Jól jött nekik, hogy az akkori Oroszországban az internetet gyakorlatilag semmilyen módon nem szabályozták, Pavel ezzel egyet is értett: "A legjobb törvényhozás a nemlétező", vallotta egy korai esszéjében. A nagy szabadság a VKontaktén is látszott, tele volt nem jogtiszta filmekkel, zenékkel, pornóval. És zajlott rajta a társasági élet, egy idő után már több mint százmillió felhasználóval.

Kapucnis kutyától a B tervig

De jött 2011 decembere, amikor tüntetések söpörtek végig Oroszországon. A dühös „VKontakte generáció” a szerintük elcsalt, Putyin pártjának győzelmét hozó választások ellen vonult utcára.

Putyinék pedig akcióba léptek, az FSZB követelni kezdte, hogy a VKontakte törölje le hét ellenzéki szervezőcsoport oldalát. Pavel a Twitteren kiposztolta a hivatalos válaszát: egy nyelvét kinyújtó, kapucnis pulcsit viselő kutya képét, és alatta az FSZB parancsának szkennelt dokumentumát.

Aznap éjjel katonai ruhás fegyveresek kopogtak be az otthonába, de Durov nem engedte be őket. A hatalom és Durovék összefeszültek. Durov onnantól rendszeresen posztolt a hatalmat inzultáló képeket, például beintős fotókat. Nem nagyon érdekelte az orosz rendpártiság, 2012-ben nagyértékű bankjegyekből hajtogatott papírrepülőket, és azokat hajigálta ki az irodájának ablakán, ezzel még egy verekedést is kirobbantva a székházuk kapujánál.