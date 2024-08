A spanyol kormány nemzetbiztonsági okokból megvétózta a szupervonatgyártójuk magyar kézbe kerülését

A spanyol kormány „nemzetbiztonsági kockázatok” miatt megvétózta, hogy magyar kézbe kerüljön a Talgo vonatgyártó, írja több spanyol forrás, köztük az El País és az Europa Press. A madridi kormány keddi döntése értelmében „Spanyolország stratégiai érdekeinek és nemzetbiztonságának védelmére” hivatkozva utasították el, hogy a spanyol vonatgyártót a magyar konzorcium felvásárolja. Az El País megjegyzi: a madridi kormány soha nem rejtette véka alá aggályait „az Orbán Viktor miniszterelnökhöz közel álló üzletemberek és a magyar állam által a Corvinus befektetési alapon keresztül vezetett ajánlattal kapcsolatban”.

A vásárlás szándékáról az első hírek tavaly novemberben jelentek meg, de akkor a vevőjelöltet még nem is nevezték meg. A spanyol sajtó februárban írt arról, hogy a Magyar Vagon érdekeltségébe tartozó Dunakeszi Járműjavító (DJ) vételi ajánlatot tett a Talgóra – később kiderült, hogy nem a DJ, hanem egy konzorcium az ajánlattevő –, és átszámítva 230 milliárd forintos üzlet van kilátásban. Spanyol szakértők szerint azonban az üzlet „a nemzetbiztonság és a közrend biztosítását veszélyeztető kockázatokkal” járt volna. A keddi döntésével a madridi kormány megragadta az alkalmat, hogy ismét hangsúlyozza: „a Talgo stratégiai vállalat a gazdasági biztonság, a területi kohézió és az ipari fejlődés szempontjából kulcsfontosságú az ágazatban”.

A spanyol tőzsdefelügyelet (La Comisión Nacional del Mercado de Valores, azaz Nemzeti Értékpapírpiaci Bizottság) már kedd délben, a kormányülést követő sajtótájékoztató idején úgy döntött, hogy elővigyázatosságból felfüggeszti a Talgo részvényeivel a kereskedést. A Talgo árfolyama 4,3 eurón, stagnálva nyitotta a napot, de hirtelen esni kezdett, és 4,26 eurót ért el, ami 0,93%-kal alacsonyabb az előző napi zárónál.

photo_camera Fotó: Talgo

A spanyol kormány az év végéig hatályos, a külföldi befektetésekről szóló, július 4-i 571/2023-as királyi rendelet által szabályozott védőpajzsnak köszönhetően megvétózhat bármilyen külföldi felvásárlási ajánlatot. Ezt a védőpajzsot azért hozták létre, hogy megakadályozzák, hogy a külföldi tőke a világjárvány és az ukrajnai orosz invázió hatásai miatt meggyengült vállalatokhoz közeledjen, írja az El País.

Madridban félelmek merültek fel a vevőnek bejelentkezett magyar konzorcium esetleges kapcsolatai miatt Vlagyimir Putyin Oroszországával, írja a spanyol lap. Az EuroPress felidézi: Óscar Puente közlekedési miniszter már márciusban előrevetítette, hogy a kormány mindent megtesz a művelet leállítása érdekében, mivel féltek a magyar cég esetleges kapcsolataitól Putyin Oroszországával és a szélsőjobboldallal.

Az EuroPress azt írja: a Talgo megvásárlását tervező magyar konzorcium tőkéjének 45 százaléka a Corvinus állami befektetési cég ellenőrzése alatt áll (a Corvinus a ferihegyi repteret is megvásárló állami vagyonkezelő), azaz „egy olyan országé, amelyet jelenleg Orbán Viktor kormányoz, aki a közelmúltban magával az Európai Unióval is konfliktusba került az Oroszországhoz való egyoldalú közeledése és a menekültkvóták elfogadásának ellenzése miatt”. A lap arról is ír, hogy a konzorciumban résztvevő DJ-tulajdonos Magyar Vagon igazgatója, Tombor András annak a magyar kormánynak a volt tanácsadója, amelyet Orbán 1998 és 2002 között miniszterelnökként vezetett.

A Talgo igazgatótanácsa ugyanakkor baráti ajánlatnak minősítette a felvásárlási szándékot, és „vonzónak” a megajánlott, részvényenként 5 eurós árat (a jóval a tőzsdei árfolyam fölötti ajánlat 620 millió euróra értékelte a spanyol csoportot). A Talgo-részvények 40 százalékát birtokló és eladni szándékozó brit Trilantic alap által vezetett Pegaso holding részvényesei jóvá is hagyták (volna) a tranzakciót.

A Talgo stratégiai jellegét és kritikus technológiáját többek között az adja, hogy mozgatható nyomtávú tengellyel tudnak vonatokat gyártani, ami lehetővé teszi, hogy a nagysebességű vonatok különböző nyomtávokon közlekedjenek és átlépjék az országok közötti határokat.

photo_camera A nagysebességű Talgo Avril vonat, ami több mint hatszáz utast tud szállítani Fotó: Talgo