Kicsi, drága, kevés: mondjuk ki, rossz éve lesz a magyar almának

Túl korán jövő tavasz, nyári aszály, gyengébb virágzás: nincs jó éve az almának Magyarországon, még a hazai igényeket sem fogja kielégíteni az idei termés. Importálni kell majd, miközben a magyar feldolgozókapacitás egy része kihasználatlan marad, az árak pedig a harmadával is magasabbak lehetnek a tavalyiaknál.

Ezt most a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is megerősítette: a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezettel tett közös becslésük szerint az idén úgy 150 ezer tonnával kevesebb almát takaríthatnak be a hazai ültetvényeken, mint a viszonylag jó tavalyi évben. Most körülbelül 330 ezer tonnára számítanak, az itthoni feldolgozóipari kapacitás 40 százalékkal haladja meg a várható ipari alma mennyiséget.

A betakarítás szokatlanul korán kezdődött, állítólag a legidősebb termelők sem emlékeznek olyan évre, amikor már augusztus elején elkezdődött volna a szüret. A piacokon így október helyett akár már szeptember elején megjelenhet például a magyar jonatán, de az aszály és a hőség miatt a gyümölcsméret várhatóan kisebb lesz a szokásosnál, főleg az eleve kisebb fajtáknál.

Az almatermés több más európai országban is gyengébb lesz az átlagosnál, így jelentős drágulás várható: az étkezési almánál 25-35 százalékos termelői árnövekedéssel számol a az Agrárkamara.