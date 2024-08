Fő az oroszok feje a Telegram miatt, be is indult a #FreeDurov kampány

Augusztus 25-én a párizsi Le Bourget repülőtéren őrizetbe vették Pavel Durovot, a Telegram alapítóját és vezérigazgatóját. A francia média beszámolói szerint azzal vádolják, hogy a titkosított üzenetküldő alkalmazásával bűncselekmények elkövetését tette lehetővé. Durov előzetes letartóztatását augusztus 28-ig rendelték el a francia hatóságok, aznap szabadlábra is helyezték.

Durov letartóztatására a Kreml a maga sajátos módján pániküzemmódba kapcsolt és teljes gőzzel elindított egy „#FreeDurov” kampányt, amelyben a Telegram-vezért lényegében a szólásszabadság megtestesüléseként jelenítik meg, aki a Nyugat szólásszabadság elleni elnyomásának áldozata. Ahogy az internet korához illik, természetesen online petíció is indult már Durov kiszabadításáért, ennek a cikk írásakor ötezernél kevesebb aláírója volt. Durovozott már a rendszer legfőbb popénekese, sőt a meztelen bulit tartó, majd a rendszer által azóta nyilvánosan csicskáztatott Ivleeva is, úgyhogy orosz közéleti személyiségként szemlátomást muszáj kiállni Durov-ügye mellett, mondta megkeresésünkre Takácsy Dorka, a Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója.

(A #FreeDurov és a #FreePavel tagekre még az amúgy Oroszországban betiltott Instagramon is érdemes rákeresni, szemet gyönyörködtető alkotásokat lehet találni.)



De miért aggasztja a Kremlt az éveken keresztül a rezsimmel látványosan szemtelenkedő „orosz Zuckerberg" letartóztatása?

Titkosítás: expectation vs. reality

A Telegram egy olyan, elvileg titkosított üzenetküldő alkalmazás, amelynek látszólag sikerült elkerülnie, hogy 2018-ban az orosz kormány ellenőrzése alá kerüljön. A szakértők szerint azonban a Kremlnek azért mégiscsak sikerült manipulálnia a Telegramot a tevékenységére vonatkozó szigorúbb jogszabályok bevezetésével. A 10 ezernél több követőt összegyűjtő csatornák tulajdonosainak információt kell szolgáltatniuk a Roszkomnadzornak, ami többé-kevésbé az összes média és közösségi hálózat ellenőrzéséért felelős szervezet. A több mint 500 ezer követővel bíró csatornáknak pedig a a Roskomnadzor vagy az FSZB kérésére minden információt meg kell adniuk a felhasználóiról.

Takácsy Dorka úgy értékeli, hogy a Telegram úgy tudott népszerű maradni, hogy megőrizte azt az imázsát, hogy a hatalom nem tud hozzányúlni. Ez azonban csak a felszín, ha úgy hozta a szükség (vagy saját érdekei), fű alatt valójában Durov példás orosz állampolgárként működött együtt a rezsimmel, emiatt egyébként még maga Putyin is megdicsérte. Orosz ellenzékiek elleni fellépés esetén a Telegram készségesen szállította az adatokat az orosz hatóságoknak.

Sok mindent el lehet mondani a Telegramról, de azt egészen biztosan nem, hogy átlátható lenne, nem véletlen, hogy van az alkalmazásnak egy nagyon sötét oldala is.. Olyan fontos információkról nincs tudomásunk, mint például milyen adatokat gyűjt a felhasználókról, hol tárolják ezeket az adatokat, vagy hogy hol vannak a szerverek. Takácsy Dorka szerint a Kreml attól tarthat valójában, hogy ezekkel kapcsolatban árul(t) el valamit Durov a francia hatóságoknak.