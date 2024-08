Boszniai szerbek vertek fradistákat

A Ferencváros futballcsapata a budapesti 0-0 után a boszniai szerb Banja Luka otthonában igyekszik kivívni az Európa-liga-szereplést csütörtök este 9-kor.

A meccsre igyekvő magyar drukkerekre a boszniai szerbek huligánjai rátámadtak szerda este, írja a 24.hu.

Az ügyben Szijjártó Péter is megszólalt, megerősítette a verekedés tényét, és azt is elmondta, hogy vannak, akiket kórházban ápolnak. Elmondása szerint 320 fradista lesz a meccsen, ők konzuli segítségre számíthatnak.

A magyar állami vezetéssel és Vlagyimir Putyinnal is különösen jó viszony ápoló Milorad Dodik boszniai szerb államfő Szijjártó Pétert is meghívta a Banja Luka-i meccsre. A külügyminiszter a videójában úgy fogalmazott: „Szívesen mentem is volna, de nekem egy másik B betűs helyre, egy kevésbé jó B betűs helyre, Brüsszelbe kell most indulnom.” A belga fővárosban van ugyanis a külügyminiszterek tanácsának ülése.

A Ferencváros célja a Bajnokok Ligája-szereplés kiharcolása volt, ám oda ezen az ágon a pozsonyi Slovan jutott, kiverve a Ferencvárost simán kiejtő dán Midtjyllandot. A magyar bajnok ezen a nyáron eddig mindössze egy sikeres párharcon van túl, a nem különösebben jegyzett walesi TNS-t verte.