Ki lehet Orbán Viktor házi Milák Kristófja, a Fidesz öntörvényű vadzsenije, akire még a miniszterelnök is ráhagy mindent?

Tele volt érdekes pillanatokkal Orbán Viktor bizarr körülmények között, egy lezárt uszodában adott sport- és olimpiaügyi nagyinterjúja, de nem is kérdés, melyik volt a messze legizgalmasabb. Ez akkor jött el, amikor a „kiemelkedő zsenikre” terelődött a szó és a miniszterelnököt kérdezgető Szöllősi György feldobta Milák Kristóf nevét.



Orbán a válaszában ugyanis elárulta, hogy a kormányában van legalább egy olyan „öntörvényű zseni”, egy olyan „magyar géniusz”, akinek még ő sem szól bele a munkájába, akit másképp kezel, akinek bármit megenged, ellentétben a többiekkel. Olyan zseniről van szó, akinek Orbán meg sem akarja érteni a zseniális teljesítményét, egyszerűen csak örül annak, hogy az illető létezik.

Orbán sohasem mondott még hasonlókat sem, senkiről, a gyerekeiről sem, éppen ezért idemásolom a Nemzeti Sportban megjelent interjú vonatkozó részét, hogy világos legyen, ez nem valami újságírós túlzás a részemről, hanem tényleg erről beszélt. (A vastagított kiemelések tőlem származnak):

”– Milák Kristóf nem lehetne ilyen?

– A zseniken nem lehet eligazodni. A napokban éppen beszélgethettem vele egyébként, remek beszélgetés volt, de világossá vált számomra, hogy olyan zseni, akin nem lehet eligazodni, és nem is kell. Én is emberekből építek várat, mint az edzők, a kormány is így működik. Sok tehetséges emberből kell végül csapatteljesítményt kihozni. De vannak öntörvényű zsenik, ahol a legtöbbet akkor használunk, ha nem szólunk bele, hogy ők hogyan csinálják. Rájuk kell hagyni. Magyarországon mindig lesznek olyan zsenik, akiket egész másképp kell kezelni. A futballban volt Varga Zoli, az úszásban van Milák Kristóf, az öttusában volt Balczónk. Nem tudjuk egy kaptafára felhúzni őket, ők született zsenik. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. De nem kell minden magyar géniusz teljesítményét megértenünk. Egyszerűen csak örülnünk kell, hogy van. A vezetők ilyenkor ne akarják visszasámfázni őket abba a modellbe, ami egyébként tízből kilenc embernek sikeres. Tudnék példát hozni a politikából is. ”