Szeptember közepén csaphat össze Orbán és Magyar Strasbourgban

Szeptember 18-án ismertetheti a soros EU-elnökség programját Orbán Viktor Strasbourgban, aki az ezt követő vitán is részt vehet. Itt csaphat össze először Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, aki az Európai Néppárt frakciójában ül – írja a Szabad Európa. Orbán egyébként többéves szünet után jelenne meg ismét az Európai Parlamentben.

A soros elnökséget adó ország miniszterelnöke jellemzően az elnökség elején mutatja be a programot, de most ezt az EP alakuló ülése miatt szeptemberre halasztották. Orbán is elfoglalt volt akkoriban, épp nagy tiltakozást kiváltó „békemisszióját” intézte az első napokban.

Egy parlamenti forrás azt mondta, „Orbán valószínűleg jön, ez benne van a júliusban elfogadott napirendtervezetben.”

A magyar miniszterelnök meghívásáról szeptember 12-én dönt az EP legfőbb vezető testülete, az elnökök értekezlete. A lap szerint kevés kivételtől eltekintve a frakciók többsége támogatja Orbán meghívását. A liberálisok és a centristák kevésbé lelkesek, a centrumpártok viszont azt várják, hogy Orbán jelenléte majd egységbe forrasztja a pártcsoportjukat.

A hagyományos forgatókönyvek alapján először beszélne Orbán, utána Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, majd egy újabb felszólaló következik a magyar elnökség nevében. Utána beszélnek a frakcióvezetők és a pártcsoportok által kijelölt szónokok. Orbán ezután válaszolhat, majd jönnek a „mezei képviselők”, és ismét egy Orbán-válasz.

A várakozások szerint a Néppárt színeiben a Tisza Párt legalább kétszer szólalhatnak fel, a képviselők interpellálhatják majd Orbánt. Magyar Péter annyit üzent, ő ott lesz, és előre elküldi a kérdéseket Orbánnak, hogy legyen ideje készülni.

Címlapi kép: Kristóf Balázs/444