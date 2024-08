A CIA szerint több tízezer embert akartak megölni a terroristák Taylor Swift bécsi koncertjén

Augusztus 7-én jelentették be, hogy Taylor Swift mindhárom bécsi koncertjét lemondják terrorfenyegetettség miatt. A koncerteken alkalmanként 65 ezer ember előtt lépett volna fel az énekesnő.

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) csütörtökön megerősítette: valóban ők értesítették az osztrák hatóságokat a merénylet tervéről.

David S. Cohen, a CIA igazgatóhelyettese egy washingtoni titkosszolgálati csúcstalálkozón elmondta: információik szerint a merénylők több tízezer embert akartak megölni, az osztrák hatóságok úgy tudják, terveik közt az szerepelt, hogy az egyik, mindössze 19 éves támadó robbanóanyaggal teli autóval hajt bele a stadion előtt álló tömegbe, és „vérfürdőt” rendez.

Őt, és két másik, tizenéves társát is elfogták a hatóságok.

A 19 éves fő gyanúsított ügyvédje korábban azzal mentegette védencét, hogy szerinte csak „eljátszott a gondolattal”, miközben az osztrák nyomozók szerint a fiatalember nemrég esküdött fel az ISIS-re, és teljes körű beismerő vallomást tett, miután a rendőrség házkutatást tartott nála, és lefoglalt vegyi anyagokat, bozótvágó késeket és más eszközöket.

Ügyvédei szerint azonban csak az elmúlt hónapban került kapcsolatba az ISIS-szel, a bombája pedig amúgy sem működött volna, mert nem volt járatos a dologban, a neten próbált infókat beszerezni.

Az ügyvédek most a CIA bejelentésére is reagáltak, egyikük, Nikolaus Rast például azzal érvelt 17 éves védencével (ő a fő gyanúsított legjobb barátja és szomszédja) kapcsolatban:

„Az ügyfelem hamarosan apa lesz. Valószínűleg nem robbantana fel egy stadiont.”

A 19 éves fő gyanúsított ügyvédje, Werner Tomanek pedig élesen bírálta az amerikai hírszerzést is, mondván, bár az Egyesült Államokban „minden sokkal nagyobb”, az áldozatok számának becsült nagysága „egészen bizarr”, ügyfelük pedig „ biztosan nem egy csúcsterrorista”. Továbbra is azzal érvelt, hogy a bombához beszerzett anyagok nagy része drogériákban is kapható.



A 19 éves fő gyanúsított és fiatalabb bűntársa ellen terrorszervezethez tartozás és bűnszervezetben való részvétel gyanújával folyik nyomozás.