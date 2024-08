Betiltják a mobilozást a görög iskolákban

Szeptermbertől betiltják a mobiltelefonok használatát a görögországoi iskolákban szeptembertől. Aki nem tartja be a szabályt, azt a diákot egy napra kitiltják az iskolából, a notórius telefonozókat többszöri kihágás esetén pedig több napra is kizárhatják az oktatásból. Ha pedig egy tanuló engedély nélkül videofelvételt készít társairól vagy a tanáráról, még szigorúbb büntetésre számíthat, végső esetben ki is rúghatják, és másik iskolát kell keresnie. A telefonokat továbbra is be lehet vinni az iskolába, de azoknak a táskákban kell maradniuk.

Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök a kormányülésen arról beszélt, hogy nem feltétlenül várják el, hogy az első naptól fogva száz százalékban betartsák az új szabályt, de szeretnék a gyerekek, a szülők és a pedagógusok számára világossá tenni: nagyon fontos azt biztosítani, hogy az iskolákban teljes mértékben a tanulásra koncentráljanak. A miniszterelnök idézte azokat a kutatási eredményeket, amik szerint az iskolai mobiltelefon-használat befolyásolja a tanulási folyamatot, többek között figyelemzavart és figyelemelvonást okoz.

A gimnáziumi tanárok szakszervezetének szóvivője a rádióban azt mondta, fontos, hogy ne büntetéssel fenyegessék a diákokat, hanem igazán győzzék meg őket arról, hogy iskolaidőben ki kell kapcsolni a telefonokat. Emellett bevezetik azt is, hogy ha egy diák megrongálja az iskola épületét, akkor a javítás költségeit a családjára terhelik. (To Vima/Ekathimerini/MTI)