Hibáztunk a címben, de ez nem ok a Madách gimnázium igazgatójának leváltására

„A budapesti Madách Imre Gimnázium bojkottálja a digitális eszközök betiltásáról szóló rendeletet”.

Ezzel a címmel számoltunk be augusztus 26-án arról, hogy a gimnázium kiírta a honlapjára: nem fogják elvenni a diákok telefonjait. Szándékaik szerint ugyanakkor ezzel valójában nem bojkottálták magát a rendeletet, hanem annak egy pontjára hivatkoztak, ami az iskola szerint lehetőséget ad arra, hogy ne vegyék el a digitális eszközöket. A tiltás szellemével szembementek, de formálisan a rendeletet nem bojkottálták. A cikkben a mondandójukat pontosan idéztük, a cím viszont így nem volt pontos.

Miután az eset országos nyilvánosságot kapott, a belügyminisztérium leváltotta a gimnázium igazgatóját, Mészáros Csabát.

A belügyminisztérium részben arra hivatkozik, hogy az iskola lépését a sajtóban több helyen, így a 444-en is bojkottnak minősítették. Az iskola eredeti közleménye ugyanakkor a BM számára is ismert lehetett, így saját maguknak is lehetőségük volt értékelni azt. Mészáros Csaba pedig elmondása szerint előzetesen tájékoztatta a tervezett lépésről Maruzsa Zoltán államtitkárt, aki nem ellenezte azt. Újabb cikkünkben igyekeztünk tisztázni, hogy a belügy olyasmiért mentette fel a Madách igazgatóját, amire a rendelet is lehetőséget ad.

A pontatlan címadásért olvasóinktól és a cikk érintettjeitől elnézést kérünk. Ez ugyanakkor egy jogállamban semmiképp sem lehet valós oka és indoka egy iskolaigazgató leváltásának.