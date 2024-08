Szamárköhögés: hétfőig kell várni, hogy jöjjön újabb szállítmány oltóanyag

Európa több országához hasonlóan Magyarországon is emelkedik a szamárköhögéses esetek száma, ezzel párhuzamosan pedig nő az igény a védőoltásra is. Csakhogy a felnőtteknek szóló emlékeztetőoltás (amire akkor lehet különösen szükség, ha a családban két hónaposnál fiatalabb csecsemő van, aki nem kaphat oltást) hiánycikk.

Az ATV Híradójának kérdésére a Nemzeti Népegészségügyi Központ azt írta, hétfőn érkezik újabb szállítmány oltóanyag, a gyógyszertárak pedig a náluk jelentkező kereslet alapján adhatják le rendelésüket.



Egy, az ATV-nek nyilatkozó patikus azt mondta: úgy tudják, jelenleg a gyártó szabadságon van.

„A nagykereskedőkhöz is csak egy-két darabot szállítanak a gyártók, ami hozzájuk beérkezik azt rögtön ki is osztják a patikákba. Sokan keresik amúgy, olyan hetente három-négy alkalommal is, de nem mindenkinek tudunk adni” - fogalmazott.



Az oltóanyaghiány már augusztus elején is problémát okozott a nagy érdeklődés miatt, az NNGYK akkor is azt mondta, hogy aggodalomra nincs ok, nagyobb szállítmány érkezik.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ július 22-én adott ki közleményt arról, hogy a várandós nőknek javasolják az oltás beadatását, mert az védi az újszülöttet is, július 30-án pedig már azt közölték, hogy a szamárköhögés járványszerűen terjed hazánkban is.