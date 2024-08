Gyurcsány Ferenc: „Megfogtam a fenekedet. És? Más is megfogta már. Nem akkora ügy”

Egyperces novellával rúgta be a magyar prózairodalom ajtaját szombat reggel a Demokratikus Koalíció elnöke, akit korábban filozófiai és költészeti munkásságáról ismertünk, és e téren megmutatkozó tehetségéről több ízben is értekeztünk. Novellailag sem ez a debütálása – utoljára pont egy hete, múlt szombaton alkotott a műfajban –, de a mai produktum annyira ütős, hogy már nem mehetünk el mellette szó nélkül. Hogy milyen magaslatokat hódíthat meg ezen a fronton Gyurcsány Ferenc a későbbiekben, most még nem tudhatjuk, így a mélyreható következtetések levonásától pillanatnyilag még ódzkodunk. Egyelőre álljon itt egy hosszabb részlet a „Kisszerszám” című alkotásából:

„– Most tényleg! Mit kell ezen fennakadni? Jól van na. Megfogtam a fenekedet. És? Más is megfogta már. Nem akkora ügy. Ne balhézz már!

– Menj a francba! Mit gondolsz magadról? Idióta! Csak mert kisfőnök vagy!? Azt hiszed, hogy akkor ez rendben van?

– Ne csináld Brigi! Azt hittem, hogy akarod. És szerintem akarod. Csak nem mered bevallani.

– Menj te az anyádba! Majd én megmondom, hogy mit akarok.

– Ugyan már! Minden nő azt akarja. Csak szépelegtek itt és alig várjátok, hogy valaki megfogja a seggeteket.

– Hogy te mekkora barom vagy! Tényleg! Mutogatni kellene az ilyen állatokat, mit te vagy. És most már csak azért is bejelentést teszek. Rohadj meg!

– Ne, hogy megpróbáld, mert szétverem a fejedet! Meg azt a kurvásan megcsinált szádat. Miért töltetted fel az ajkaidat? Na!? Miért? Mindenki tudja! Mit játszod meg nekem itt a szűzlányt? Alig vártad, hogy lehúzzam a sliccem.

– Tévedtem. Te nem barom vagy, hanem egy szerencsétlen vadbarom. Ki kíváncsi a te aszott valamidre? Nyilván épp olyan lúzer, mint amilyen te vagy. A pofád nagy, nem a tehetséged. Minden lány rajtad röhög a hátad mögött és azt gondolja, hogy te egy tipikus kiszserszám vagy.”

A kulminációért és a feloldásért kattintsanak ide nyájas olvasóink.