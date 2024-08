Megnyílt az első állami magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium Magyarországon

Ünnepélyes keretek között megnyílt szombaton Budapesten az első magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium - számol be az MTI, de sem a távirati iroda tudósításában nincs szó arról, sem a képeken nem látszik, hogy jelen volt bárki a magyar kormány részéről a csepeli ünnepségen.

photo_camera Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Pedig az iskola megnyitásáról még júliusban Kijevben állapodott meg Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij. Az ötletet az ukrán elnök vetette fel, Orbán pedig azt mondta, hogy örül neki, mert „már korábban is voltak ukránok Magyarországon, de most többletigények merültek fel, gondoskodnunk kell ezekről az emberekről. Azt is hozzátette, hogy szerinte az ukrán gyerekek sokféle iskolában tanulnak Magyarországon, és a rendszer „elég jól működik”, de megérti, hogy szükség van egy olyan iskola létrehozására, ahol ukrán nyelven folyik az oktatás. Azt mondta, a magyar állam fogja finanszírozni ezt az iskolát. „Annyi ukrán iskolát nyitunk, ahányra szükség van. Fontos számunkra, hogy az ukránok otthon érezzék magukat Magyarországon” – mondta, hozzátéve, Ukrajnától is elvárja a Kárpátalján élő magyar ajkú kisebbség igényeinek megértését. Ez utóbbi probléma régóta terheli a magyar-ukrán kapcsolatokat.

photo_camera Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A szombati iskolanyitón az MTI beszámolója szerint magyar és az ukrán himnusz elhangzását követően Grexa Liliána ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló köszöntötte a résztvevőket és történelmi pillanatnak nevezte az iskola megnyitását. Egyúttal köszönetet mondott az iskola megalapításáért az Ukrán Hagyományok Háza vezetőinek.

Grexa Liliána közölte, mások mellett Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára is segített abban, hogy - Ukrajna és Magyarország között - a kétoldalú kapcsolatok olyan szintre emelkedjenek, hogy most itt Budapesten meg tudják nyitni ezt az iskolát.

Grexa Liliána az MTI-nek elmondta, hogy a magyar-ukrán két tanítási nyelvű iskolába már 350 gyerek jelentkezett, de véleménye szerint ez a szám idén még emelkedni fog.

Az iskolanyitásra Magyarországra utazott Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója. Mint mondta, az intézményben az ide érkezett gyerekeknek lehetőségük lesz ukránul és magyarul is tanulni. Ez egyrészt elősegíti a gyerek integrációját, ugyanakkor megőrzik az anyanyelvüket és a kultúrájukat is. Ő maga is kiemelte, hogy az iskola megnyitása a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor miniszterelnök megállapodásának végrehajtását jelenti.

photo_camera Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Közleményben Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter is megköszönte a magyar fél segítségét az ukrán iskola megnyitásában.

Az ünnepség végén többek között Grexa Liliána, Viktor Mikita, Szalay Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes, Julija Hrisina ukrán parlamenti képviselő, Mariana Betsza, az Ukrán Külügyminisztérium nagykövete és Balog István Ukrajna ideiglenes budapesti ügyvivője egyszerre vágta át a magyar és az ukrán zászló színeit jelképező szalagot.