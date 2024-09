A járókelők simán elsétáltak a gázpisztollyal fenyegetőző férfi mellett a Kossuth térnél

Térfigyelő kamera vette fel, ahogy egy férfi a Kossuth téren fegyverrel hadonászik, és a járókelőkre kiabál, akik gyorsan elsétálnak mellette. A police.hu szerint az országgyűlési őrök értesítették a készenléti rendőröket, akik rövidesen a földre vitték és megbilincselték a férfit.

A betárazott és kibiztosított gázpisztoly ekkor már a tokjában volt, el is vették tőle. Átvizsgáláskor teleszkópos botot, valamint több lőszert is találtak nála. Az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, de ő maga is bevallotta, hogy ivott.

Az 51 éves ózdi férfi ellen az V. Kerületi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást.